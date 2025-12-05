Либеральному миропорядку приходит конец, а его место занимает многополярная конкуренция, позволяющая развивающимся странам определять правила устройства мира. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в статье для журнала Foreign Affairs.

«Мы живем в новом мире беспорядка. Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, сегодня умирает. Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции», — пишет он.

По словам Стубба, несмотря на то что основы геополитики определяет в первую очередь соперничество США и Китая, все большее влияние на нее оказывают «средние державы», такие как Бразилия, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, ЮАР и Турция. Он отмечает, что вместе эти страны обладают экономическими средствами и геополитическим весом, чтобы склонить мировой порядок в сторону стабильности или большей нестабильности.

Ранее Стубб заявил, что у Запада остался последний шанс доказать остальному миру свою готовность к диалогу. По словам лидера Финляндии, мир «погрузится в еще большие конфликты», если страны откажутся от сотрудничества и вступят в конкуренцию. Он призвал сделать все возможное ради сохранения либерального миропорядка, даже если он «не в моде» в настоящее время.

Финляндия вступила в военно-морскую коалицию, возглавляемую Великобританией и Норвегией, целью которой заявлено развитие Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что такое решение принял глава Минобороны страны Антти Хяккянен. В настоящее время в коалицию входят 17 стран.

«Финляндия присоединяется к коалициям по наращиванию потенциала на основе тщательного рассмотрения каждого конкретного случая, всегда гарантируя, что наш вклад будет достаточным и эффективным и принесет очевидную добавленную стоимость в наращивание военного потенциала Украины», — подчеркнул финский министр.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ближайшие дни станут решающими для урегулирования украинского конфликта. Финский лидер отметил, что поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. Он подчеркнул, что будущее Украины зависит от Украины, а европейская безопасность — от Европы.