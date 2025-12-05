Baltijas balss logotype
«Я переехал в США, и мне не понравилось», рассказал выигравший грин-карту

В мире
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты.

Денвер, где устроились эмигранты.

"У меня сложилось впечатление, что там люди все время будто сражаются за жизнь".

Ивану Волкову (фамилия изменена по просьбе героя) 41 год, он инженер и психолог по образованию, но работает в IT. Вместе с женой они выиграли грин-карту, но, когда приехали в Америку, жизнь там оказалась не такой, как представлялось по фильмам и рассказам других иммигрантов. Поэтому через несколько месяцев они вернулись в Сербию, где жили после отъезда из России.

Внезапный выигрыш

"В лотерее грин-карт США мы с женой решили поучаствовать еще в 2021 году, когда жили в Петербурге. Это была наша первая попытка, и мы не относились к ней серьезно, так как совсем не думали о переезде в другую страну. После того как отправили заявки, мы особо не следили за результатами. Вспомнили о лотерее мы осенью 2022 года, когда поняли, что в Россию больше не вернемся.

Это был период большой неопределенности, мы чувствовали страх и смятение, поэтому, когда узнали, что выиграли грин-карту, большой радости у нас не было. Мы никогда с женой не мечтали о жизни в США, но я всегда хотел увидеть Нью-Йорк и ту самую Америку из фильмов. И мы решили воспользоваться открывшейся возможностью.

Параллельно с тем, как мы выстраивали новую жизнь в Сербии и оформляли ВНЖ, мы начали собирать документы для грин-карты. На официальном сайте нужно было заполнить большую анкету и собрать целый пакет справок — о несудимости, образовании, доходах, а также их переводы. Процесс оказался монотонным и утомительным и в итоге растянулся больше чем на полгода. Для начала нам нужно было получить иммиграционные визы, чтобы попасть в США, где нам должны были выдать грин-карты. Во всех документах мы писали, чтобы нас пригласили на собеседование в консульство в Стамбуле, но нас все равно отправили в Польшу. Хорошо, что к тому моменту у нас все еще действовали шенгенские визы, поэтому в июне 2023 года мы полетели в Варшаву.

В Польше перед собеседованием в американском консульстве мы быстро прошли медосмотр — флюорографию, анализы и прививки (для въезда в США необходимы медицинские документы — Прим. «Холода»). После этого врач выдал нам справки. В консульстве ожидание тоже было недолгим, и через несколько дней мы с женой уже получили визы. Вся поездка заняла неделю.

С июня 2023 года мы начали готовиться в спокойном режиме. За полгода до переезда жена съездила в Россию, где она продала нашу ипотечную квартиру в Петербурге, и мы закрыли кредит. В Сербии я подался на очередной ВНЖ. Все это время нас не отпускал страх, что в США нам будет одиноко, так как страна находится очень далеко и туда сложно добраться. Все наши друзья живут в России и Европе, и в Сербии удобно со всеми пересекаться, а в Америке у нас не было ни одного знакомого человека. Несмотря на это, в самом конце 2023 года мы туда полетели.

Одноэтажная Америка и города для автомобилей

В аэропорту на границе у нас забрали запечатанный пакет документов, который дали в Варшаве, и сказали, что грин-карта придет через несколько месяцев. В итоге мы ее получили через три месяца. Все это время мы могли спокойно покидать США и возвращаться.

Мы решили остановиться в Денвере, штат Колорадо, потому что именно в этом городе был офис моей жены. Кроме того, там не так дорого жить, ниже налоги, чем в некоторых других штатах, особенно в Калифорнии. Практически сразу мы начали искать жилье для длительной аренды, но быстро поняли, что сразу снять что-то у нас не получится. В США арендодатели часто требуют высокий кредитный рейтинг, который американцы формируют годами. Мы с женой просто не соответствовали требованиям владельцев квартир, поэтому решили снимать жилье посуточно на Airbnb.

Первое время мне было очень интересно в новом месте. Сильно ощущалось, что это не Европа. Из-за того что между Петербургом, Барселоной и Парижем не такая уж большая разница, в любом европейском городе ты чувствуешь себя больше как дома, чем в Штатах. В США многие города устроены по-другому: здесь сразу видишь ту самую одноэтажную Америку и небольшой деловой многоэтажный центр. Улицы расчерчены, как по линеечке, и в одном направлении они называются street, а в другом — avenue.

В Денвере мне понравилось то, что он приспособлен для прогулок и ходьбы, так как во многих американских городах вообще нет условий для передвижения пешком — в них нет даже тротуаров. Одного моего знакомого в США полицейский в чем-то заподозрил, потому что тот шел пешком, а это якобы нехарактерно для добропорядочного гражданина.

Как и по всей Америке, в Денвере, по моему мнению, практически невозможно жить без личного автомобиля. Общественный транспорт там есть, но интервалы между автобусами огромные, и пользуются ими, как правило, малообеспеченные жители. В таких автобусах мы с женой сразу бросались в глаза.

Дорого и высокие налоги

Когда мы переезжали в США, были готовы к высоким ценам. Так оно и оказалось. Основная часть нашего бюджета уходила на аренду. За свои апартаменты с Airbnb мы платили около двух тысяч долларов в месяц. Даже если бы это было жилье на длительный срок, то выходило бы около полутора тысяч, что тоже очень дорого. Для сравнения — в Белграде мы смогли снять квартиру за 300 евро.

После переезда в Денвер американская компания моей жены взяла ее в штат. Из-за этого она начала платить огромные налоги, около 30–35%. Мои налоги как IT-фрилансера тоже составляли примерно 30%. Это считалось низким процентом, так как в Калифорнии налоги еще выше. Налоги и высокая стоимость жизни приводит к миграции калифорнийцев в Колорадо.

Очень дорого нам обошлась и медицинская страховка — более 500 долларов в месяц на двоих, несмотря на то что фирма жены компенсировала часть затрат. Средний чек в кафе и ресторанах выходил намного дороже, чем в Европе или России. Еще в США есть культура чаевых, когда тебе к счету добавляют 15–20% за обслуживание даже в небольшой пиццерии.

В то же время цены на продукты в США лично мне не показались завышенными по сравнению с Европой или Россией, особенно с учетом инфляции. Зато готовая еда сильно отличалась от того, к чему мы привыкли: она часто содержала много сахара, и это было заметно по вкусу. Поэтому мы предпочитали покупать обычные продукты: курицу, говядину, овощи — и готовить дома.

Чикаго напоминает Питер

В США мы не успели ни с кем подружиться. В основном мы общались с коллегами жены. Местные жители, с которыми мы сталкивались, были довольно доброжелательными. При этом мой стереотип, что американцы не интересуются миром за пределами своей страны, разрушился. Оказалось, что многие хорошо знают историю и все понимают. Например, мне встречались люди, которые могли перечислить все бывшие республики Югославии.

Главной нашей целью в США было попутешествовать и посмотреть страну. Практически сразу, как мы переехали, мы взяли машину и отправились на Большой каньон через три штата. В самом Колорадо восхитительная природа, поэтому сначала мы пересекли скалистые горы, а потом в Аризоне увидели марсианские пейзажи. Сам Большой каньон тоже невероятно впечатлил.

На выходных мы с женой постоянно старались куда-то полететь. В первую очередь посетили Нью-Йорк. Это оказался большой, шумный, многолюдный город, где очень много давящей на тебя рекламы. Самым красивым местом города я бы назвал Центральный парк. Я думал, что это скучное место со сплошным газоном, а там есть и водоемы, и скалы, и извилистые дорожки, и даже птицы. Выглядело, как облагороженный лес.

Намного больше Нью-Йорка мне понравился Чикаго. Мы нашли там даже что-то петербургское: большое озеро, с которого не видно противоположного берега, как на Финском заливе, а также реки с разводными мостами. Система общественного транспорта в Чикаго хорошо развита, а для прогулок есть множество удобных мест. Особенно запомнился бесплатный зоопарк — просторное зеленое пространство на берегу озера. В центре города, конечно, есть и классические американские небоскребы. Возможно, если бы мы остались в США, Чикаго стал бы вариантом для переезда.

Еще я ездил в Лас-Вегас, потому что туда прилетал мой друг. А моя жена была в Сан-Франциско у подруги. За три месяца мы много путешествовали, и это стало основным положительным впечатлением от США. Нам было очень интересно, и мир казался абсолютно новым.

Бездомные повсюду

Из очевидных минусов США — очень большое количество бездомных людей практически везде, где мы были. В Денвере это выглядело особенно страшно, но дело даже не в безопасности. Люди жили в палатках на улице, когда зимой температура воздуха могла достигать минус 25 градусов по Цельсию.

Один мужчина жил в легковой машине прямо рядом с нашим домом. Там он спал, ел, утром причесывался, брился и уходил по своим делам, а вечером возвращался. У него стоял генератор, благодаря которому он грелся. В машине у него даже был ноутбук и телефон. Проходя мимо него, я волей-неволей примерял такую судьбу на себя.

За три месяца в США у меня сложилось впечатление, что там люди все время будто сражаются за жизнь. Ты понимаешь, что если в какой-то момент останешься без работы, то можешь запросто очутиться на улице. И это легко представить, потому что у тебя перед глазами множество примеров. Возможно, мы ощутили это так остро, потому что только переехали и у нас в США не было ни одного близкого человека, который смог бы прийти на помощь в безвыходной ситуации.

Весной мы, как и планировали, полетели в Сербию забирать ВНЖ. Изначально мы не предполагали, что не будем возвращаться в США. Мы уезжали с мыслью, что у нас есть все, чтобы вернуться обратно.

Однако время шло, и мы постоянно сравнивали жизнь в Белграде и Денвере, и у нас ни разу не возникало желания вернуться. За год к нам в Сербию раз 10 приезжали родственники и друзья, что невозможно представить себе в США. Кроме того, в Сербии было намного дешевле и чуточку роднее".

#США #путешествия #эмиграция #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео