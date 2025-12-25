Самый высокий размер пенсии более чем в десять раз превышает самый низкий в Европе. Пенсии являются основным источником дохода для пожилых людей в Европе. Около двух третей их доходов в ЕС приходится в основном на государственные пенсии и пособия.

Несмотря на это, люди старше 65 лет получают лишь около 86% от среднего дохода всего населения 28 европейских стран.

По данным ОЭСР, в странах Балтии этот показатель опускается ниже 70%, а в таких крупных странах, как Бельгия, Дания и Швейцария, ниже 80%.

Чтобы углубиться в эти сравнения, полезно взглянуть на средний размер валовой годовой пенсии по старости в ЕС.

По данным Евростата, на 2023 год, то есть на конец 2025 года, эта сумма в ЕС составляет 17 321 евро, то есть 1 443 евро в месяц до вычета налогов.

Среди 34 стран Европы средний размер годовой пенсии варьируется от 3 377 евро в Турции до 38 031 евро в Исландии. Среди членов ЕС этот показатель варьируется от €4 479 в Болгарии до €34 413 в Люксембурге.

В нижней части рейтинга средняя пенсия также ниже 8 000 евро в Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории, Хорватии, Словакии, Румынии, Литве, Венгрии и Латвии.

Эти цифры показывают, насколько сильно различаются пенсии: самый высокий размер пенсии более чем в десять раз превышает самый низкий в Европе.

"Некоторые страны ЕС просто беднее других, и семьям приходится субсидировать пенсионные доходы пожилых родственников и помогать им", - рассказал Euronews Business Ноэль Уайтсайд, приглашенный профессор Оксфордского университета.

Четыре крупнейшие экономики ЕС находятся чуть выше среднего уровня по Евросоюзу. Самый высокий уровень пенсий отмечен в Италии, затем в Испании, Франции и Германии.

"Сравнивать сложно из-за различий в пенсионных системах, - сказал Euronews Business Филипп Зайдель Лерой, менеджер по политике AGE Platform Europe.

На примере Германии, Испании, Франции и Бельгии существуют крупные распределительные пенсионные системы, финансируемые государством, и гораздо менее масштабные профессиональные системы, охватывающие только определенные отрасли или работодателей.

"Расходы на пенсии в этих странах будут высокими в расчете на душу населения, поскольку наибольшая доля доходов пенсионеров приходится на эти установленные законом схемы", - добавил он.

Дэвид Синклер, исполнительный директор Международного центра долголетия в Великобритании, подчеркнул, что пенсионная архитектура каждой страны является значительным фактором, определяющим различия.

"Эти решения, часто обусловленные политическими компромиссами и историческим наследием, объясняют, почему в двух странах со схожей возрастной структурой могут быть совершенно разные цены на пенсии", - сказал он в интервью Euronews Business.

Различия становятся гораздо меньше, если измерять в стандартах покупательной способности (СПС), которые отражают стоимость жизни. На одну единицу СПС можно купить одинаковое количество товаров и услуг в каждой стране.

Пенсии по старости в СПП варьируются от 6 658 в Боснии и Герцеговине до 22 187 в Люксембурге. Соотношение самой высокой и самой низкой пенсии составляет всего 3,3, в то время как в номинальном выражении оно превышает 10.

Уайтсайд отметил, что в странах бывшего Восточного блока сохранившиеся льготы для пенсионеров - такие как бесплатное медицинское обслуживание, транспорт и субсидированное жилье - способствуют повышению коэффициента PPS. Другими словами, пенсионеры получают больше за свои деньги благодаря этим социальным льготам.