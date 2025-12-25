Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер Кобахидзе обозначил «красные линии» Тбилиси 1 566

В мире
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Господин Кобахидзе отстаивает суверенитет страны.

Господин Кобахидзе отстаивает суверенитет страны.

Грузия поддерживает торгово-экономические связи с Россией и придерживается прагматичной политики.

Отношение властей Грузии к России остается четким, с обозначенными красными линиями, при этом сохраняется прагматичная политика, поддерживающая торгово-экономические связи, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе телекомпании «Рустави 2».

Кобахидзе добавил, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Грузия поддерживает торгово-экономические связи с Россией и придерживается прагматичной политики, а ее главная задача — поиск мирного решения конфликта.

Дипломатические отношения между странами были прекращены со стороны Грузии после признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. В Тбилиси эти территории считают оккупированными.

9 декабря Абхазия сообщила о скором завершении строительства грузового таможенного терминала на границе с Грузией для транзитного маршрута с Россией. Правда, в Грузии дали понять, что маршрут заработает только при условии соблюдения грузинского законодательства.

KE104318.jpg

Предлагаемый транспортный коридор позволит ездить транзитом из Турции, Ирана, Индии, Азербайджана в южные регионы РФ через территории Грузии и Абхазии. Отвечая на вопрос журналиста о транзите грузов через Абхазию, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал информацию об участии Тбилиси в проекте «спекуляцией». «Мы не признаем никакой так называемой государственной границы с Абхазией, это полная ложь, и, исходя из этого, с нашей стороны об этом не может быть речи»,— решительно заявил господин Кобахидзе. «Мы не пропустим никаких автотранспортных средств через Ингури»,— предупредил глава грузинского правительства.

При этом он, правда, допустил возможность использования транзитного маршрута, но только на основе российско-грузинского соглашения от 9 ноября 2011 года «О механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами». Этот документ был подписан Россией и Грузией при участии США в процессе сложнейших переговоров о снятии грузинской стороной возражений по вступлению РФ в ВТО. Основные противоречия касались именно статуса Абхазии и Южной Осетии — бывших грузинских автономий, независимость которых к тому времени была признана Москвой по итогам «пятидневной войны» 2008 года.

Для преодоления «нестыковок» администрация тогдашнего президента США Барака Обамы выдвинула компромиссное предложение, одобренное и Тбилиси, и Москвой: для торговли и транзита между Грузией и Россией в соответствии с правилами ВТО через территории Абхазии и Южной Осетии создаются «экстерриториальные торговые коридоры». В случае с Абхазией один конец «коридора» упирался в мониторинговый пункт в Зугдидском районе Грузии, а второй — в аналогичный пункт близ Сочи. Мониторинг передвижения грузов предлагалось поручить швейцарской компании SGS. Для этого планировалось оснастить каждое автотранспортное средство, въезжающее в коридор, чипами. Участие абхазской стороны в этом процессе не предусматривалось.

Несмотря на подписание документа, грузинские эксперты с самого начала считали его «изначально мертворожденным».

Читайте нас также:
#транзит #Грузия #торговля #Абхазия #дипломатия #ВТО #Грузия #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    25-го декабря

    ,,А так можно было?! Не зависеть от российских олигархов,а просто торговать с Россией. Да не может такого быть.😂 Но как говорят латвийские политики про Грузию -это другое и у нас особый путь. Только куда ведёт этот путь,никто не говорит,потому как делом заняты-готовят себе диван безопасности и не только себе ,но и детям ,и внукам,и даже правнукам.

    6
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео