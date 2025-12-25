Отношение властей Грузии к России остается четким, с обозначенными красными линиями, при этом сохраняется прагматичная политика, поддерживающая торгово-экономические связи, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе телекомпании «Рустави 2».

Кобахидзе добавил, что, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, Грузия поддерживает торгово-экономические связи с Россией и придерживается прагматичной политики, а ее главная задача — поиск мирного решения конфликта.

Дипломатические отношения между странами были прекращены со стороны Грузии после признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. В Тбилиси эти территории считают оккупированными.

9 декабря Абхазия сообщила о скором завершении строительства грузового таможенного терминала на границе с Грузией для транзитного маршрута с Россией. Правда, в Грузии дали понять, что маршрут заработает только при условии соблюдения грузинского законодательства.

Предлагаемый транспортный коридор позволит ездить транзитом из Турции, Ирана, Индии, Азербайджана в южные регионы РФ через территории Грузии и Абхазии. Отвечая на вопрос журналиста о транзите грузов через Абхазию, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал информацию об участии Тбилиси в проекте «спекуляцией». «Мы не признаем никакой так называемой государственной границы с Абхазией, это полная ложь, и, исходя из этого, с нашей стороны об этом не может быть речи»,— решительно заявил господин Кобахидзе. «Мы не пропустим никаких автотранспортных средств через Ингури»,— предупредил глава грузинского правительства.

При этом он, правда, допустил возможность использования транзитного маршрута, но только на основе российско-грузинского соглашения от 9 ноября 2011 года «О механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами». Этот документ был подписан Россией и Грузией при участии США в процессе сложнейших переговоров о снятии грузинской стороной возражений по вступлению РФ в ВТО. Основные противоречия касались именно статуса Абхазии и Южной Осетии — бывших грузинских автономий, независимость которых к тому времени была признана Москвой по итогам «пятидневной войны» 2008 года.

Для преодоления «нестыковок» администрация тогдашнего президента США Барака Обамы выдвинула компромиссное предложение, одобренное и Тбилиси, и Москвой: для торговли и транзита между Грузией и Россией в соответствии с правилами ВТО через территории Абхазии и Южной Осетии создаются «экстерриториальные торговые коридоры». В случае с Абхазией один конец «коридора» упирался в мониторинговый пункт в Зугдидском районе Грузии, а второй — в аналогичный пункт близ Сочи. Мониторинг передвижения грузов предлагалось поручить швейцарской компании SGS. Для этого планировалось оснастить каждое автотранспортное средство, въезжающее в коридор, чипами. Участие абхазской стороны в этом процессе не предусматривалось.

Несмотря на подписание документа, грузинские эксперты с самого начала считали его «изначально мертворожденным».