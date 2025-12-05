С 1 января 2026 года завершится действующая с 2023 года господдержка по компенсации тарифов на электроэнергию, в связи с чем для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности, в зависимости от выбранной мощности, вырастет на 0,2-1,26 евро без учета НДС, сообщили агентству ЛЕТА в АО "Sadales tīkls".

Для компенсации резкого роста тарифов на электроэнергию в 2023 году была введена господдержка. Ее действие завершится 1 января 2026 года, что отразится на фактических платежах за услуги распределения электроэнергии для частных домохозяйств с типовыми однофазными подключениями мощностью от 16 до 25 ампер по основному тарифному плану.

С января 2026 года для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности вырастет на 0,2-1,26 евро без учета НДС, в зависимости от выбранной мощности, а для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92-3,50 евро без НДС.

Эти изменения не затронут домохозяйства с подключением мощностью 32 А и более, на которые господдержка не распространялась, а также юридические лица - для них плата за поддержание мощности в 2026 году останется неизменной.