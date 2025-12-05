Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Была господдержка, а вы и не заметили. С января счета за электроэнергию вырастут 2 1999

Наша Латвия
Дата публикации: 05.12.2025
LETA
Изображение к статье: Была господдержка, а вы и не заметили. С января счета за электроэнергию вырастут

С 1 января 2026 года завершится действующая с 2023 года господдержка по компенсации тарифов на электроэнергию, в связи с чем для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности, в зависимости от выбранной мощности, вырастет на 0,2-1,26 евро без учета НДС, сообщили агентству ЛЕТА в АО "Sadales tīkls".

Для компенсации резкого роста тарифов на электроэнергию в 2023 году была введена господдержка. Ее действие завершится 1 января 2026 года, что отразится на фактических платежах за услуги распределения электроэнергии для частных домохозяйств с типовыми однофазными подключениями мощностью от 16 до 25 ампер по основному тарифному плану.

С января 2026 года для домохозяйств с однофазным подключением ежемесячный платеж за поддержание мощности вырастет на 0,2-1,26 евро без учета НДС, в зависимости от выбранной мощности, а для домохозяйств с трехфазным подключением - на 1,92-3,50 евро без НДС.

Эти изменения не затронут домохозяйства с подключением мощностью 32 А и более, на которые господдержка не распространялась, а также юридические лица - для них плата за поддержание мощности в 2026 году останется неизменной.

Читайте нас также:
#финансы #энергетика #компенсация #электроэнергия #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
1
0
4
1
13

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    5-го декабря

    Вот она плата за отключение от БРЭЛЛ

    61
    1
  • П
    Процион
    5-го декабря

    «ежемесячный платеж за поддержание мощности вырастет на 0,2-1,26 евро без учета НДС» Какой придурок объявляет такие цифры? Не иначе, как депутат-дегенерат Домбрава. Приведите хотя бы одно домохоэяйство, которое платит по счетим Латвэнерг , а НДС не платит .

    60
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Изображение к статье: Латвийский парадокс - не хватает более 3000 медсесетр. А на работу нигде не берут...
Изображение к статье: Инструменты сравнения цен станут более точными
Изображение к статье: Прогноз на пятницу: будет моросить

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео