Пенсионер, заплывший на лодке в российские воды на 40 секунд на реке Нарва, объяснил свой поступок тем, что временная контрольная линия не была обозначена буями. Суд счел его доводы убедительными, пишет Põhjarannik.

Ранним утром 19 мая этого года рыбак плыл на своей лодке по реке Нарва в волости Алутагузе, когда пограничная служба зафиксировала незаконное пересечение им границы. Лодка зашла на российскую сторону на 50 метров и пробыла там 40 секунд. Департамент полиции и погранохраны (PPA) оштрафовал мужчину на 480 евро, но пенсионер оспорил это решение в суде.

В своей жалобе мужчина сослался на Закон о государственной границе, который гласит, что на пограничных водоемах госграница обозначается временными плавучими знаками, а зимой — знаками, устанавливаемыми на льду. В постановлении правительства указано, что плавучий пограничный знак — это буй или веха, и он должен быть установлен так, чтобы его было отчетливо видно на воде. В жалобе утверждалось, что, поскольку пограничных знаков не было, следовать им было невозможно.

Пенсионер признал, что не уверен на сто процентов в том, что не нарушил государственную границу, но если это и произошло, то по причине человеческой ошибки. По его словам, остается непонятным, как следует действовать в пограничной зоне в ситуации, когда государственная граница или приравненная к ней контрольная линия не обозначена на водоеме плавучими знаками.

В суде PPA настаивал на своем мнении: пенсионер нарушил границу и должен быть наказан. Департамент заявил, что односторонняя установка буев на временной контрольной линии невозможна, и порекомендовал использовать навигационные приборы, а также держаться как можно ближе к эстонскому берегу.

По оценке Вируского уездного суда, факт совершения проступка был подтвержден. Суд счел, что мужчина, управлявший лодкой, не проявил достаточной внимательности и добросовестности, однако в то же время признал, что речь идет о законопослушном члене общества, пенсионере, чье нарушение длилось всего 40 секунд. По мнению суда, штраф в размере 480 евро был слишком большим и, с учетом вышеуказанных обстоятельств, необоснованным.

Кроме того, уездный суд счел необходимым обратить внимание PPA на судебную практику, согласно которой не за каждым правонарушением должно обязательно следовать наказание. Суд отменил постановление PPA о проступке и прекратил производство по данному делу.

Уездный суд установил, что вина привлекаемого к ответственности лица незначительна, при назначении наказания внесудебный орган не учел важные обстоятельства, а также отсутствует общественный интерес в его наказании. «На основании вышеизложенного, наказание привлекаемого к ответственности лица в виде денежного штрафа является очевидно излишним», — констатировал суд.

Учитывая обстоятельства дела о проступке, уездный суд выразил уверенность, что впредь этот человек будет предельно внимателен и добросовестен при передвижении вблизи временной контрольной линии и что он получил ясный сигнал: любые последующие аналогичные нарушения могут не остаться безнаказанными.