В вооруженном столкновении на границе Таджикистана с Афганистаном убиты два таджикских пограничника и три афганских боевика. По данным властей в Душанбе, это уже третье нападение на страну за месяц, пишет DW.

На границе Таджикистана с Афганистаном в среду, 24 декабря, произошло вооруженное столкновение между таджикскими пограничниками и тремя "террористами, проникшими в страну из Афганистана", сообщило таджикистанское государственное информагентство "Ховар", опубликовав заявление пресс-службы погранвойск страны. По данным местного отделения "Радио Свобода", перестрелка произошла с афганскими контрабандистами.

Согласно данным таджикистанских властей, боевики проникли в страну 23 декабря в 23:30 по местному времени, а обнаружили их наутро в 11:15. "Террористы не подчинились приказу таджикских пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление. Они намеревались совершить вооруженное нападение на один из пограничных постов", - рассказали в пресс-службе погранвойск Таджикистана.

В перестрелке погибли все три афганских боевика, а также два таджикистанских пограничника. У афганцев были обнаружены три винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета с глушителями, 10 ручных гранат, прицел ночного видения, взрывчатка и другие боеприпасы. Сейчас ситуация на афгано-таджикской границе "спокойная", сообщают пограничники.

Таджикистан открыл 4 новых пограничных пункта с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в день вооруженного столкновения дистанционно участвовал в открытии четырех погранзастав на границе с Афганистаном, а также танкодрома на полигоне "Харбмайдон", расположенном в 20 км от границы. Погранзаставы построили на "высокогорном и труднопроходимом участке", который "ранее не был должным образом защищен", указано на сайте главы государства.

Душанбе: Третье вооруженное нападение на Таджикистан за месяц

По данным погранслужбы Таджикистана, боевики из Афганистана уже в третий раз за последний месяц устраивают стрельбу на границе. В конце ноября страну дважды обстреляли с афганской территории. В результате погибли пять граждан Китая, еще пять были ранены.

Власти Таджикистана обвинили правящих в Афганистане талибов в "серьезной и неоднократной безответственности", а также в невыполнении международных обязательств и обещаний. В Душанбе ждут от Кабула извинений и дополнительных мер защиты границы.

DW