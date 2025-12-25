Несколько интересных фактах об этих пернатых:

Перед тем как человек начал массово истреблять страусов, они встречались в Африке, Азии, на Аравийском полуострове. В настоящее время они обитают лишь в африканских лесах и саваннах южнее Сахары.

Вес страуса достигает 145 кг, а рост — 3 м, существенная часть которого приходится на сильные ноги.

Это обладатели крупнейших глаз из всех сухопутных представителей фауны. Диаметр одного глаза равен примерно 5 см — он даже крупнее страусиного мозга.

Это быстрейшие двуногие на планете. Рывками они развивают максимальную скорость в 70 км/ч. Их выносливость еще больше поражает: они бегают со скоростью 48 км/ч по 16 км за раз.