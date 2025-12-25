Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять любопытных фактов о страусах 0 159

В мире животных
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пять любопытных фактов о страусах

Страусы — удивительнейшие животные. Хитрые пернатые умудрились выжить, когда на них вели охоту опаснейшие хищники на Земле. Данные птицы гораздо сложнее, нежели может показаться.

Несколько интересных фактах об этих пернатых:

  1. Перед тем как человек начал массово истреблять страусов, они встречались в Африке, Азии, на Аравийском полуострове. В настоящее время они обитают лишь в африканских лесах и саваннах южнее Сахары.

  2. Вес страуса достигает 145 кг, а рост — 3 м, существенная часть которого приходится на сильные ноги.

  3. Это обладатели крупнейших глаз из всех сухопутных представителей фауны. Диаметр одного глаза равен примерно 5 см — он даже крупнее страусиного мозга.

  4. Это быстрейшие двуногие на планете. Рывками они развивают максимальную скорость в 70 км/ч. Их выносливость еще больше поражает: они бегают со скоростью 48 км/ч по 16 км за раз.

  5. Эти пернатые используют крылья в качестве рулей, чтобы маневрировать собственными телами при движении на большой скорости.

Читайте нас также:
#животные #Африка #природа #скорость #биология #глаза
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему птица, сидящая на проводе, не получает удара током?
Изображение к статье: Шмели ощущают электрические поля цветов - новое исследование
Изображение к статье: Почему кошки всегда приземляются на лапы?
Изображение к статье: Опасные продукты для пернатых: что не стоит класть в кормушку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео