Во время визита Владимира Зеленского в Ирландию его самолет сопровождали неизвестные беспилотники. Эту информацию, обнародованную ирландскими СМИ, подтвердил в пятницу, 5 декабря, советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. "Принимающая сторона отвечает за безопасность. Согласно их данным, такие дроны действительно были, но это не повлияло на визит и не заставило их что-либо менять во время визита", - заявил Литвин.

Ирландское издание The Journal писало, что к самолету Зеленского перед посадкой в Дублине 1 декабря приблизились четыре неопознанных дрона. По данным источников, беспилотники поднялись к северо-востоку от ирландской столицы, пролетели рядом с президентским бортом и затем некоторое время зависали над кораблем военно-морских сил Ирландии, который заранее вывели в море в условиях секретности. Власти не применяли средства ПВО, а вооружение корабля оказалось недостаточным для перехвата. Патрульные истребители тоже не вмешивались.

О неизвестных беспилотниках, замеченных во время визита Зеленского, сообщила и газета The Irish Times . По ее данным, корабль ВМС Ирландии обнаружил пять дронов, летевших около маршрута самолета президента Украины. По информации The Irish Times, беспилотники появились вблизи пригорода Дублина Хоута примерно в то время, когда там должен был пролетать самолет Зеленского . "Однако его самолет прибыл немного раньше. Источники сообщили, что ему ничего не угрожало", - говорится в материале.

Расследование инцидента в Ирландии

Ирландская полиция выясняет, были дроны запущены с земли или с находившегося поблизости судна. К расследованию подключены министерство юстиции и министерство обороны страны. По словам очевидцев, беспилотники выглядели как аппараты военного типа. Район Дублинского аэропорта на время визита президента Украины был объявлен бесполетной зоной. Встречи Владимира Зеленского с руководством Ирландии и депутатами прошли без инцидентов.

Осенью в странах Европы неоднократно фиксировали появление неизвестных беспилотников вблизи аэропортов Дании, Швеции, Германии, Бельгии, Польши и Румынии, а также рядом с базами НАТО. Зеленский утверждал, что за подобными провокациями стоит Россия и что для запуска дронов используются танкеры "теневого флота" . Он призывал западные страны закрыть Балтийское и другие моря для российских судов и ввести против них более жесткие санкции.