Газета The New York Times подала в суд на Пентагон, заявив, что новые правила для работающих с сотрудниками военного ведомства журналистов нарушают Конституцию США. Власти называли нововведения мерой по защите от утечек.

Газета The New York Times (NYT) в четверг, 4 декабря, подала иск в Окружной суд в Вашингтоне против министерства войны США, обвинив ведомство в том, что новые правила доступа журналистов в его штаб-квартиру (Пентагон) нарушают Первую поправку к Конституции, которая среди прочего гарантирует свободу прессы. Об этом издание сообщило в собственной статье за несколько часов до подачи заявления.

Как отмечает NYT, выступившие в силу в октябре внутренние правила Пентагона обязывают корреспондентов подписывать 21-страничный документ, который, в частности, содержит ограничения на общение с источниками и отправку запросов на предоставление информации для подготовки материалов. В газете считают, что цель военного ведомства - сделать те области, "которые исторически были открыты для прессы", недоступными для журналистов, которые "изучают и сообщают о действиях министерства и его руководства бесстрашно и непредвзято".

NYT просит суд запретить Пентагону применять новые правила в отношении прессы, а также объявить те из них, которые нарушают Первую поправку к Конституции, незаконными. К примеру, газета не согласна с пунктом, запрещающим ситауции, когда журналисты "призывают госслужащих предоставлять конфиденциальную правительственную информацию и тем самым нарушать закон". Издание считает, что такие ограничения не позволяют применять "законные, рутинные методы сбора новостей".

Пентагон: Новые правила нужны для предотвращения утечек В октябре военное ведомство заявляло, что доступ к его объектам - это привелегия, которую также нужно регулировать. Представители Пентагона отмечали, что новые правила "направлены на предотвращение утечек, наносящих ущерб <...> национальной безопасности".

Как указывает NYT, десятки журналистов разных изданий отказались выполнять новые требования и сдали свои пропуска. Некоторые СМИ раскритиковали правила публично. "Эта политика не имеет прецедентов и угрожает основным средствам защиты журналистов", - указано в заявлении ABC News, CBS News, CNN, Fox News и NBC News.

Кроме того, NYT обсуждала с другими новостными изданиями возможность подать коллективный иск, но в итоге "решила действовать самостоятельно".

Ограничения для журналистов стали появляться еще в феврале

В феврале Пит Хегсет, вступивший в должность министра в конце января, лишил нескольких СМИ (в их числе и NYT), долгое время занимавшихся освещением деятельности, особых бюро в Пентагоне. Их место заняли более консервативные медиа - например, онлайн-издания Newsmax и Breitbart News.

А в мае Хегсет издал распоряжение, запрещающее журналистам находиться в большинстве помещений Пентагона без специального сопровождения.