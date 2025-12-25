На президентских выборах в Гондурасе, состоявшихся в конце ноября, победу одержал поддерживаемый президентом США Дональдом Трампом кандидат — строительный магнат и бывший мэр столицы Тегусигальпы Насри Асфура, сообщила в среду после частичного пересчета голосов Национальная избирательная комиссия, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Асфура, представляющий Национальную партию, получил 40,27% голосов, тогда как его ближайший соперник — телеведущий Сальвадор Насралья от Либеральной партии — 39,54% голосов.

Из-за небольшого разрыва в результатах Насралья потребовал пересчета всех голосов, однако Национальная избирательная комиссия согласилась провести лишь частичный пересчет.

В президентских выборах 30 ноября всего участвовали пять кандидатов. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен.

Таким образом, левые силы, находившиеся у власти до сих пор, потерпели поражение, и поворот Гондураса вправо усилит влияние США в этой стране, которая в последние годы все больше ориентировалась на Китай.

В последние дни предвыборной кампании Трамп выразил поддержку Асфуре. Он заявил, что поддержка США одной из беднейших стран Латинской Америки продолжится, если победит Асфура.

67-летний Асфура, родившийся в семье палестинских христианских иммигрантов, пообещал реализовать крупные инфраструктурные проекты, укрепить связи с США, а также восстановить дипломатические отношения с Тайванем, разорванные менее трех лет назад, что будет означать прекращение дипломатических отношений с находящимся под властью коммунистов Китаем.

В конце января Асфура сменит на посту главы государства нынешнего президента Сиомару Кастро из левой партии LIBRE. Срок президентских полномочий составляет четыре года.