Что заставляет людей пить? Учёные назвали 4 мотива, один особенно опасен

Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Юбилей, вечер пятницы, праздники — причин может быть множество. Исследователи решили углубиться в этот вопрос, чтобы выявить истинные мотивы употребления алкоголя.

Самый безопасный алкоголь — это тот, который остался в рюмке или бутылке. Врачи уже давно сошлись во мнении, что нет доз спиртного, которые бы не навредили организму. Стакан пива или бокал вина опасны для мозга, сердца и печени, даже если вам кажется, что вы выпили совсем чуть-чуть.

Так зачем же человек выпивает? Специалисты из Университета штата Пенсильвания совместно с коллегами из Университета Северной Каролины в США провели исследование, в котором изучали латентные мотивы людей.

В эксперименте приняли участие 630 человек в возрасте от 18 до 57 лет. 55% из них были женщинами. Все добровольцы рассказывали о ситуациях, когда они пили алкоголь, о своих мотивах и последствиях.

В результате эксперты пришли к выводу: то, как человек осознает свои мотивы и степень контроля над поведением, напрямую связано с частотой употребления алкоголя и его последствиями.

Ученые выделили пять типов регуляции. У кого-то она была внутренней — «Пью, потому что мне нравится вкус или атмосфера»; у кого-то только внешней — «Пью, чтобы вписаться в компанию». Некоторые участники и вовсе не понимали толком, зачем они выпивают, пишет телеграм-канал «Школа полиморбидности».

На основе всех выводов эксперты сформировали четыре мотивационных профиля.

1. «Бесцельно пьющие»

В эту когорту вошли 12% участников. У людей с такой мотивацией причины потребления алкоголя размыты, от процесса они тоже не получают сильного удовольствия.

Этот тип связан с самым рискованным стилем потребления и выраженными негативными последствиями. Чаще всего бесцельно пьющими были мужчины.

2. «Гибкие»

Самая большая когорта, в нее включили 42% участников. Мотивы разносторонние, от удовольствия до социального давления.

Такие люди пьют в основном умеренно, но все равно последствия в иной раз могут быть непредсказуемыми.

3. «Внешне контролируемые»

К этой когорте относится 28% участников. Алкоголь для таких людей становится способом повысить уверенность или соответствовать ожиданиям. Они могут выпивать для храбрости или поднятия настроения.

Такой профиль ассоциирован с частым и интенсивным потреблением, предупреждают ученые.

4. «Пьющие ради удовольствия»

На эту группу пришлось 18% участников. Мотив — внутренний интерес. Такие люди пьют умеренно, контролируют себя и крайне редко получают негативный опыт.

Чаще такой мотивационный профиль встречается у людей старшего возраста и пожилых — вероятно, из-за большего самоконтроля.

Ученые считают, что каждому человеку надо осознать свой мотив. Это поможет иначе взглянуть на отношения с алкоголем, а также в случае чего обратиться за профессиональной помощью.

#алкоголь #здоровье #психология
