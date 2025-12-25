Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путин в очередной раз отменил свое ежегодное послание о положении в стране 2 1121

В мире
Дата публикации: 25.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Путин в очередной раз отменил свое ежегодное послание о положении в стране

Владимир Путин решил в 2025 году не выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это решение главы государства, это же его послание", пояснил он, пишет DW.

Владимир Путин в 2025 году не выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ, заявил газете "Ведомости" в четверг, 25 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это решение главы государства, это же его послание", пояснил Песков. "После того как президент посчитает необходимым, оно состоится - и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно", - добавил он.

Послание Путина планировали на февраль 2025-го

В начале 2025 года российские СМИ писали, что подготовка к посланию шла в феврале, но была приостановлена. Вероятно, решение было связано с организацией возможной встречи Путина с Дональдом Трампом, вернувшимся на пост президента США в январе.

В начале сентября Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин выступит с посланием до конца 2025 года. "Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится", - отмечал пресс-секретарь президента в инервью госагентству ТАСС. Впервые о том, что послание Путина решили отменить, сообщил в начале ноября со ссылкой на источники в правительстве России Telegram-канал Faridaily, который ведет независимая журналистка Фарида Рустамова.

До этого ежегодных посланий не было в 2017 и 2022 годах

84-я статья Конституции России предписывает, что президент страны обращается к Федеральному собранию с "ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики". Однако Путин уже дважды - в 2017 и 2022 годах - отказывался от этого мероприятия.

В первый раз пресс-секретарь Песков объяснял это тем, что нигде не прописано "никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения текущего года". Тогда послание перенесли на март 2018-го, ближе к президентским выборам. Отказ выступить с посланием к Федеральному собранию в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, сам Путин объяснил это тем, что события развивались очень динамично и ему было "сложновато" определить конкретные планы на ближайшее время.

Последний раз он обращался к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года - за три недели до своего переизбрания. Тогда Путин объявил о начале новых национальных проектов и фактически сформулировал свою предвыборную программу, рассказали "Ведомостям" несколько участников подготовки документа.

DW

Читайте нас также:
#Путин #конституция #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
3
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Добрый
    25-го декабря

    Кому его послание нужно?Он итак послал сотни тысяч россиян на убийства.Сколько россиян стало удобрением для земель Украины?Сколько горе он принёс.Лучшее послание,которое может быть-это последнее его слово на скамье подсудимых в Гааге

    1
    4
  • A
    Aleks
    25-го декабря

    Что может сказать Путин в этом послании?! Повторить слова Медведева:Денег нет,но вы держитесь?Цены растут как грибы,НДС вырос на 4%,бизнес стонет...Все как в клятой Европе😀 Но у многих в Европе есть портрет Путина,перед которым они зажигают свечи и при посещении синагоги,католического храма или православного ставят свечку за здравие Путина,ведь только благодаря ему эти люди богатеют неимоверно. Такие есть и в России.Весь чиновничий аппарат,который тоже нашел ,,врагов ,, и впаривает это россиянам,становясь день то дня все богаче,а простые россияне все беднее...

    5
    10

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео