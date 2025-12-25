Владимир Путин решил в 2025 году не выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это решение главы государства, это же его послание", пояснил он, пишет DW.

Владимир Путин в 2025 году не выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ, заявил газете "Ведомости" в четверг, 25 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это решение главы государства, это же его послание", пояснил Песков. "После того как президент посчитает необходимым, оно состоится - и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно", - добавил он.

Послание Путина планировали на февраль 2025-го

В начале 2025 года российские СМИ писали, что подготовка к посланию шла в феврале, но была приостановлена. Вероятно, решение было связано с организацией возможной встречи Путина с Дональдом Трампом, вернувшимся на пост президента США в январе.

В начале сентября Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин выступит с посланием до конца 2025 года. "Безусловно, в этом году послание состоится. Оно должно состояться, и оно состоится", - отмечал пресс-секретарь президента в инервью госагентству ТАСС. Впервые о том, что послание Путина решили отменить, сообщил в начале ноября со ссылкой на источники в правительстве России Telegram-канал Faridaily, который ведет независимая журналистка Фарида Рустамова.

До этого ежегодных посланий не было в 2017 и 2022 годах

84-я статья Конституции России предписывает, что президент страны обращается к Федеральному собранию с "ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики". Однако Путин уже дважды - в 2017 и 2022 годах - отказывался от этого мероприятия.

В первый раз пресс-секретарь Песков объяснял это тем, что нигде не прописано "никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения текущего года". Тогда послание перенесли на март 2018-го, ближе к президентским выборам. Отказ выступить с посланием к Федеральному собранию в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, сам Путин объяснил это тем, что события развивались очень динамично и ему было "сложновато" определить конкретные планы на ближайшее время.

Последний раз он обращался к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года - за три недели до своего переизбрания. Тогда Путин объявил о начале новых национальных проектов и фактически сформулировал свою предвыборную программу, рассказали "Ведомостям" несколько участников подготовки документа.

DW