Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Индийская нефтяная компания возобновила закупки нефти РФ 0 293

В мире
Дата публикации: 25.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Индийская нефтяная компания возобновила закупки нефти РФ
ФОТО: pixabay

Частная компания Reliance Industries, вопреки санкциям США, закупает российскую нефть по сниженным ценам у поставщиков, не находящихся под санкциями, пишет DW со ссялкой на Bloomberg.

Крупнейшая частная нефтеперерабатывающая компания Индии Reliance Industries возобновила закупки российской нефти, несмотря на действующие санкции США против ключевых российских предприятий. Об этом сообщает агентство Bloomberg в среду, 24 декабря.

По данным источников агентства, Reliance Industries покупает российскую нефть по сниженным ценам у поставщиков, не находящихся под санкциями, и направляет ее на свой нефтеперерабатывающий завод в Гуджарате. Этот НПЗ мощностью 660 000 баррелей в сутки снабжает продукцией местных потребителей.

Для перевозки российской нефти Reliance Industries заключила контракт с компанией "РусЭкспорт" на использование танкеров класса Aframax, утверждают источники Bloomberg.

Агентство отмечает, что использование этой схемы, вероятно, сократит спад закупок российской нефти Индией, которые, по словам официальных лиц, в этом месяце могут сократиться более чем вдвое.

Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти"

США ввели новые санкции против РФ 22 октября, объяснив этот шаг "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению развязанной Москвой войны в Украине . В черный список были внесены две крупнейшие российские нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл" , а также их дочерние компании, расположенные на территории России. За нарушение предусмотрено применение "гражданско-правовых или уголовных санкций к гражданам США и иностранным гражданам".

В октябре агентство Reuters сообщало о планах Reliance Industries сократить или полностью прекратить импорт российской нефти, чтобы не нарушать санкции США.

DW

Читайте нас также:
#санкции #энергетика #Индия #танкеры #экономика #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео