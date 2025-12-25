Частная компания Reliance Industries, вопреки санкциям США, закупает российскую нефть по сниженным ценам у поставщиков, не находящихся под санкциями, пишет DW со ссялкой на Bloomberg.

Крупнейшая частная нефтеперерабатывающая компания Индии Reliance Industries возобновила закупки российской нефти, несмотря на действующие санкции США против ключевых российских предприятий. Об этом сообщает агентство Bloomberg в среду, 24 декабря.

По данным источников агентства, Reliance Industries покупает российскую нефть по сниженным ценам у поставщиков, не находящихся под санкциями, и направляет ее на свой нефтеперерабатывающий завод в Гуджарате. Этот НПЗ мощностью 660 000 баррелей в сутки снабжает продукцией местных потребителей.

Для перевозки российской нефти Reliance Industries заключила контракт с компанией "РусЭкспорт" на использование танкеров класса Aframax, утверждают источники Bloomberg.

Агентство отмечает, что использование этой схемы, вероятно, сократит спад закупок российской нефти Индией, которые, по словам официальных лиц, в этом месяце могут сократиться более чем вдвое.

Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти"

США ввели новые санкции против РФ 22 октября, объяснив этот шаг "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению развязанной Москвой войны в Украине . В черный список были внесены две крупнейшие российские нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл" , а также их дочерние компании, расположенные на территории России. За нарушение предусмотрено применение "гражданско-правовых или уголовных санкций к гражданам США и иностранным гражданам".

В октябре агентство Reuters сообщало о планах Reliance Industries сократить или полностью прекратить импорт российской нефти, чтобы не нарушать санкции США.

DW