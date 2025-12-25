Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Венесуэла готовится отразить вторжение с помощью флота китайских дронов 1 255

В мире
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Оператор осваивает работу с беспилотником.

Оператор осваивает работу с беспилотником.

Авантюру Пентагона подстерегают неприятные сюрпризы войск Николаса Мадуро.

Венесуэльское командование армейской авиации находится на начальном этапе внедрения FPV-дронов (First Person View) "камикадзе" в тактические маневренные подразделения. Эта инициатива направлена на оснащение данными платформами подразделений быстрого реагирования (URRA) Боливарианской армии, что станет важным шагом в модернизации ее возможностей в сфере асимметричной войны и территориальной обороны на фоне роста напряжённости в регионе.

Венесуэльские FPV-дроны основаны на китайской модели EVO Max 4T, широко используемой в современных конфликтах благодаря низкой стоимости и высокой эффективности. Они являются универсальным инструментом для тактических операций. Способность нести боеприпас и выполнять точные атаки по конкретным целям делает их идеальным ресурсом для сценариев, где решающими факторами являются мобильность и внезапность.

Объявление Боливарианской армии отражает глобальную тенденцию, в рамках которой современные вооружённые силы интегрируют беспилотные системы в обычные тактические и маневренные подразделения для повышения эффективности и снижения рисков для личного состава. В данном случае URRA — тактические подразделения, сопоставимые с батальонами лёгкой пехоты, созданные Оперативным командованием Национальной Боливарианской вооружённой силы для быстрого развёртывания в отдалённых районах с критической ситуацией в логистике, — получат преимущество за счёт способности дронов нейтрализовывать угрозы в реальном времени, включая городские, джунглевые, сельские и прибрежные условия.

Опубликованные Командованием армейской авиации Боливарианской армии видеоматериалы демонстрируют начальные тренировки военного и полицейского персонала, в ходе которого операторы отрабатывают FPV-маневры и имитацию поражения целей. Этот процесс подразумевает не только закупку оборудования, но и подготовку специалистов в области пилотирования, технического обслуживания и адаптации боевой нагрузки.

Некоторые венесуэльские СМИ, ссылаясь на источники, близкие к проекту, сообщают, что Венесуэльские вооружённые силы рассматривают возможность локального производства или сборки, используя опыт разработки беспилотных авиасистем предприятиями Национальной авиационной промышленности, подконтрольной Министерству обороны Венесуэлы. Это позволит снизить внешнюю зависимость и обеспечить устойчивость эксплуатации.

Читайте нас также:
#безопасность #Венесуэла #технологии #оборона #дроны #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    25-го декабря

    Кто изображал из себя ,,великого друга венесуэльского народа,,? Но как только чухнул там опасность,то тут же слился.Видимо,опять кто то позвонил Вове. Зато Китай не боясь оказывает помощь,не боясь ,как это в свое время делал и СССР.. Нет на постсоветском пространстве независимых государст.Не для того пейсатые Союз разваливали 👽😈

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше
Изображение к статье: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей
Изображение к статье: Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование
Изображение к статье: Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео