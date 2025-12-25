Венесуэльское командование армейской авиации находится на начальном этапе внедрения FPV-дронов (First Person View) "камикадзе" в тактические маневренные подразделения. Эта инициатива направлена на оснащение данными платформами подразделений быстрого реагирования (URRA) Боливарианской армии, что станет важным шагом в модернизации ее возможностей в сфере асимметричной войны и территориальной обороны на фоне роста напряжённости в регионе.

Венесуэльские FPV-дроны основаны на китайской модели EVO Max 4T, широко используемой в современных конфликтах благодаря низкой стоимости и высокой эффективности. Они являются универсальным инструментом для тактических операций. Способность нести боеприпас и выполнять точные атаки по конкретным целям делает их идеальным ресурсом для сценариев, где решающими факторами являются мобильность и внезапность.

Объявление Боливарианской армии отражает глобальную тенденцию, в рамках которой современные вооружённые силы интегрируют беспилотные системы в обычные тактические и маневренные подразделения для повышения эффективности и снижения рисков для личного состава. В данном случае URRA — тактические подразделения, сопоставимые с батальонами лёгкой пехоты, созданные Оперативным командованием Национальной Боливарианской вооружённой силы для быстрого развёртывания в отдалённых районах с критической ситуацией в логистике, — получат преимущество за счёт способности дронов нейтрализовывать угрозы в реальном времени, включая городские, джунглевые, сельские и прибрежные условия.

Опубликованные Командованием армейской авиации Боливарианской армии видеоматериалы демонстрируют начальные тренировки военного и полицейского персонала, в ходе которого операторы отрабатывают FPV-маневры и имитацию поражения целей. Этот процесс подразумевает не только закупку оборудования, но и подготовку специалистов в области пилотирования, технического обслуживания и адаптации боевой нагрузки.

Некоторые венесуэльские СМИ, ссылаясь на источники, близкие к проекту, сообщают, что Венесуэльские вооружённые силы рассматривают возможность локального производства или сборки, используя опыт разработки беспилотных авиасистем предприятиями Национальной авиационной промышленности, подконтрольной Министерству обороны Венесуэлы. Это позволит снизить внешнюю зависимость и обеспечить устойчивость эксплуатации.