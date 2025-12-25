Baltijas balss logotype
Умерла актриса Вера Алентова, блиставшая в фильме «Москва слезам не верит» 5 3242

Lifenews
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Умерла актриса Вера Алентова, блиставшая в фильме «Москва слезам не верит»

Артистка Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина. Причину смерти не уточнили.

«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична. О дате и месте прощания сообщим дополнительно», — говорится в публикации театра.

Сегодня днем артистка приехала в Театр имени Маяковского, чтобы проститься с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Алентова чувствовала себя неважно еще на входе в театр, ее пошатывало, а спустя некоторое время медики вынесли ее на носилках.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. Большую популярность ей принесла главная роль в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979). Картина завоевала «Оскар» как лучший иностранный фильм, а сама актриса стала лауреатом Государственной премии СССР.

Другие известные ее работы — «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2007).

В браке с режиссером Владимиром Меньшовым, ушедшим из жизни в 2021 году, она прожила более 50 лет. Их дочь — известная телеведущая и актриса Юлия Меньшова.

Алентова до последнего служила в театре. В январе и феврале должна была выйти на сцену Театра имени Пушкина в спектаклях «Мадам Рубинштейн» и «Ложные признания».

#смерть
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го декабря

    Светлая память и Царствие Небесное!

    1
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го декабря

    Светлая память талантливой актрисе...

    17
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го декабря

    "Москва слезам не верит", прекрасный фильм, говорят родители. Но мы его не увидим, только потому, что у нас нет российского телевидения, оно заблокировано теми, кто до рвоты боится, даже упоминания слова, Москва.

    43
    10
  • П
    Процион
    Бесс Толковый
    25-го декабря

    На, смотри. youtube.com/watch?v=NTWA_7-ld_U Эти cкоты ещё его не заблокировали. Если будут проблемы — обращайся ко мне в этой же ветке комментариев. Удачи! :)

    31
    4
  • JB
    Janis Berzin
    Бесс Толковый
    25-го декабря

    Можно скачать на торрентах любые фильмы и смотреть без рекламы сколько хочешь.

    22
    1
Видео