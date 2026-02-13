Германо-британская аэрокосмическая стартап-компания Hypersonica, созданная на базе мюнхенского Технического университета, успешно провела испытания первого прототипа своих гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как рассказали представители Hypersonica, тестовые запуски были проведены в Норвегии. В рамках испытаний летательный аппарат сумел развить скорость в 7400 км/ч и достичь дальности в 300 км.

«Германия также может создавать гиперзвуковые ракеты. Мюнхенский стартап по производству оружия Hypersonica теперь сделал решительный шаг вперед. Первый испытательный полет с норвежской космической площадки Андея прошел успешно», — заявили в руководстве стартапа.

На реализацию проекта, по данным обозревателей, было потрачено 23,3 миллиона евро. Представители Hypersonica заявили, что целью деятельности предприятия является стремление обеспечить Европу экономически эффективными и маневренными гиперзвуковыми ракетами к 2029 году.

Компания Hypersonica, основанная в декабре 2023 года докторами наук Оксфордского университета и гражданами Германии доктором Марком Эвенцем и доктором Филиппом Кертом, первоначально развивалась при поддержке TUM Venture Labs. Штаб-квартира компании находится в районе Мюнхена, а дочерняя компания, полностью принадлежащая ей, расположена в Лондоне. Ее создание совпало с решающим изменением приоритетов европейской обороны, в частности, с британско-германским соглашением Trinity House, которое углубило двустороннее сотрудничество в области передовых оборонных технологий. Это сочетание возросшей политической воли, промышленного потенциала и команды с глубокими техническими знаниями позволяет Hypersonica быстро создавать суверенные гиперзвуковые системы.

Иан Хогарт, партнер Plural, сказал: «Plural гордится тем, что поддерживает Hypersonica, инновационную оборонную компанию, возглавляемую амбициозными основателями, которые, как и мы, привержены защите мира и процветания в Европе. Имея офисы в Мюнхене и Великобритании, Hypersonica прочно укоренилась в центрах передового опыта в области гиперзвуковых технологий в Европе».

Рафаэль Лагуна де ла Вера, директор SPRIND, заявил: «SPRIND имеет подтвержденный опыт преодоления «долины смерти» для прорывных технологий от лаборатории до производства. Наше решение инвестировать в Hypersonica отражает нашу уверенность в исключительно сильной команде и стабильном прогрессе, которого они добиваются в сложных физических процессах гиперзвукового полета – возможности, которая будет способствовать оборонной автономии Европы, а также заложит основу для будущего автономного доступа в космос. Инвестируя на раннем этапе в стратегически важные инновации в качестве государственного субъекта, мы демонстрируем поддержку государственного сектора и катализируем приток частного капитала и партнерство с промышленностью».

Жаннетт цу Фюрстенберг, президент и управляющий директор General Catalyst, сказала: «Европейской оборонно-промышленной базе нужны основатели, способные создавать передовые возможности с той скоростью, которую требует данный момент. Марк и Филипп создают суверенные маневренные гиперзвуковые системы, которые укрепляют сдерживание и сохраняют мир. Время действовать пришло».