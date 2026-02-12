Baltijas balss logotype
Как муравьи общаются между собой?

В мире животных
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как муравьи общаются между собой?

С помощью феромонов.

 

Муравьи обладают уникальным языком, который позволяет им предупреждать друг друга об опасностях, сообщать о местонахождении пищи, призывать к сборищам в муравейнике, заботиться о «царице» и выкармливать молодняк. Их «слова» представляют собой химические вещества, известные как феромоны.

Эти вещества вырабатываются экзокринными железами, то есть железами наружной секреции. Во время своих перемещений муравьи-разведчики оставляют следы, содержащие феромоны, причем для каждой ситуации существует своя концентрация этих веществ. Когда рабочие муравьи сталкиваются с такими следами, они получают ясные указания о том, что им следует делать в данный момент. При этом на запах феромонов реагируют только муравьи определенного вида. Другие виды общаются на своем собственном «языке».

Стоит отметить, что даже мертвый муравей продолжает выделять феромоны. Рабочие муравьи заботятся о нем так, как будто он жив. Даже его полная неподвижность не вызывает у них смятения. Лишь через несколько дней запах, исходящий от разлагающегося тела, заставляет их вынести его на «кладбище».

Продукты разложения содержат определенные жирные кислоты и эфиры, и если смазать живого муравья этими веществами, его обязательно отнесут на кладбище. Сколько бы он ни возвращался, его тут же снова удалят. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока с его тела не исчезнет характерный запах.

