Судьи не засчитали американцам две шайбы, но они всё равно разгромили сборную Латвии 1 3258

Спорт
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Судьи не засчитали американцам две шайбы, но они всё равно разгромили сборную Латвии
ФОТО: LOK

Первый матч на Олимпиаде для сборной Латвии закончился поражением. Счет 5:1 в пользу команды США.

В первом периоде американцы забили 3 шайбы, но засчитана была только одна – первая. Вторую шайбу отменили, так как американцы перед этим неправильно вошли зону. А третью – потому что американский хоккеист толкал во вратарской зоне латвийского вратаря Элвиса Мерзликина.

За две отмененные шайбы спасибо видео-тренеру сборной Латвии Петерису Грому – он быстро заметил нарушения и настоял на проверке голов.

В свою очередь в составе сборной Латвии отличился Ренарс Крастенбергс.

Ничья 1:1 продержалась до середины матча, а затем посыпались голы. Во второй половине второго периода в ворота Мерзликина влетело 3 шайбы.

В третьем его сменил Артур Шилов и пропустил одну шайбу. На том и разошлись

Следующий матч сборная Латвии проведет в субботу, 14 февраля в 13:10. Соперник – сборная Германии. Надо бы побеждать.

#олимпиада #хоккей #спорт
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    13-го февраля

    Это разминкВсе будет.

    0
    1

