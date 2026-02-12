Хотя для людей эта тема может показаться крайне неприятной и ассоциироваться с психическими расстройствами, для многих животных это совершенно естественный процесс. Более того, для некоторых видов поедание экскрементов (своих или чужих) является жизненно важным, так как помогает усваивать питательные вещества. Давайте разберемся в этом неприятном, но с биологической точки зрения вполне нормальном явлении.

Копрофагия у людей может указывать на серьезные психические расстройства, такие как нарушения сознания при кататонической шизофрении, аутоагрессивное поведение, деменция с развитием булимии и другие расстройства, вплоть до психического маразма. В то же время абсолютно здоровый кролик может спокойно перекусить своим вечерним пометом, и его сородичи не сочтут его ненормальным.

Такое поведение наблюдается у мышей, крыс, хомяков, голых землекопов, шиншилл, морских свинок, бобров, детенышей слонов и бегемотов, а также у наших ближайших родственников — приматов (горилл, орангутанов и макак-резусов).

У зайцеобразных желудочно-кишечный тракт устроен особым образом. После того как пища проходит через желудок и тонкий кишечник, она попадает в толстую кишку, где бактерии вызывают ферментацию, разрушая твердые растительные волокна. У кроликов этот процесс брожения происходит в слепой кишке, небольшом мешочке в начале толстой кишки. Проблема заключается в том, что всасывание питательных веществ происходит в желудке и тонком кишечнике кролика, то есть на более ранних этапах пищеварения. Однако кролики нашли способ решить эту задачу.

Слепая кишка этих ушастых производит цекотрофы — специфические гранулы, богатые питательными веществами. Кролики выделяют их ночью и тут же поедают, что позволяет им эффективно усваивать питательные вещества при повторном прохождении пищи через пищеварительную систему. Цекотрофы накапливаются в слепом конце желудка, откуда поступают в кишечный канал и способствуют расщеплению целлюлозы. Они содержат бактерии, простейших, дрожжи и продукты их ферментации, включая аминокислоты, летучие жирные кислоты, витамины и ферменты. В условиях цекальной микрофлоры синтезируются витамины и аминокислоты, в том числе витамины группы В.

Если кролик перестает есть обычную пищу или отказывается от своих ночных «дел», это явный признак того, что животное плохо себя чувствует, и его следует показать ветеринару. Ведь общее состояние здоровья кроликов во многом зависит от состояния их кишечника.

Многие детеныши животных, включая слонов и бегемотов, едят фекалии своих матерей или других членов стада, когда переходят от материнского молока к твердой пище. Поедание фекалий помогает младенцам формировать здоровую микрофлору кишечника, что, в свою очередь, способствует нормальному пищеварению. Даже детеныши мамонтов ели помет своих матерей. Исследование ископаемого мамонтенка по имени Люба, найденного на Ямале, показало, что в ее желудке находился помет взрослого мамонта.

В дикой природе найти пищу бывает непросто, поэтому копрофагия стала механизмом, позволяющим животным извлекать максимальную пользу из пищи, которую они едят, позволяя ей второй раз пройти через пищеварительную систему. Некоторые животные зависят от этого механизма для получения определенных питательных веществ, которые производятся микробами, обитающими в их кишечнике. Это своего рода безотходное производство.

Существуют различия между травоядными и плотоядными животными. Причины, по которым собаки иногда едят помет, до сих пор не имеют единого объяснения. Ученые выдвинули несколько гипотез: дефицит определенных микроэлементов в рационе, скука или даже психические расстройства. Поэтому в следующий раз, прежде чем поцеловать своего любимца, убедитесь, что он не пообедал из кошачьего лотка: для него это нормально, но не для вас.