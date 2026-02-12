В соцсети X разгорелась оживленная дискуссия о том, стоит ли коллегам обсуждать свои зарплаты. Одни считают это шагом к справедливости, другие — нарушением личных границ и корпоративной этики.

В социальной сети X обсуждают, нужно ли сотрудникам делиться друг с другом информацией о своих доходах. Поводом для спора стало мнение одного пользователя, который заявил: коллегам стоит спрашивать друг у друга о размере зарплаты, поскольку это помогает выявить и сократить неравенство.

По его словам, работодатели нередко платят разным сотрудникам по-разному за одинаковую работу. Открытость в вопросе доходов, считает он, — не хвастовство, а способ помочь другим объективно оценить свой труд и при необходимости добиваться более справедливой оплаты.

Эта позиция вызвала бурную реакцию. Некоторые поддержали автора, отметив, что обмен информацией о зарплатах действительно может способствовать росту доходов. «Факт, что зарплатами нужно обмениваться, — это правда. Так они растут», — написал один из участников дискуссии. Другой добавил, что прозрачность помогает сотрудникам понимать свою рыночную ценность и усиливает их переговорные позиции.

Однако большинство комментаторов высказались против. По их мнению, обсуждение денег — дурной тон, а во многих трудовых договорах предусмотрен пункт о неразглашении условий оплаты труда. «Есть вещи, которые коллегам не рассказывают никогда. Например, интимную жизнь и размер зарплаты», — отметил один из пользователей. Другие признались, что не хотели бы знать, если кому-то платят больше, чтобы не испытывать зависть и разочарование.

Что говорит закон и практика?

В Латвии и других странах ЕС вопросы прозрачности оплаты труда становятся все более актуальными. Европейский союз уже принял директиву о прозрачности оплаты труда, направленную на сокращение гендерного разрыва в зарплатах. Документ предусматривает, что работники имеют право получать информацию о критериях формирования заработной платы и средних уровнях оплаты по категориям должностей.

При этом положения о конфиденциальности в трудовых договорах не могут ограничивать право сотрудника обсуждать свою зарплату, если это делается для защиты принципа равной оплаты за равный труд. Эксперты по трудовому праву подчеркивают: запрет на разглашение коммерческой тайны не равен запрету обсуждать собственный доход.

Специалисты по управлению персоналом отмечают, что прозрачность может снижать уровень недоверия в коллективе и мотивировать работодателей выстраивать более четкую и обоснованную систему оплаты. В то же время неподготовленное раскрытие информации действительно способно вызвать напряженность, особенно если отсутствуют понятные критерии начисления зарплаты.