Суббота в Латвии будет пасмурной и необычно теплой для декабря, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на субботу небо затянут облака, временами будет идти небольшой дождь. В некоторых регионах при слабом или умеренном юго-восточном ветре сгустится туман, затрудняя видимость не только ночью, но и в утренние часы. Температура воздуха ночью составит +2, +5 градусов.

В Риге в течение ночи будет облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха составит около +5 градусов.

В субботу по всей стране сохранится облачная и серая погода. С юго-запада на Латвию переместится новая область осадков, которая во многие места принесет дождь. Ветер останется слабым или умеренным и будет дуть с юго-востока.

Температура воздуха днем составит +3, +7 градусов.

В Риге также ожидается облачная и дождливая погода. Дневная температура будет такой же, как и ночная - около +5 градусов.