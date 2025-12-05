Baltijas balss logotype
Декабрь похож на сентябрь: завтра в Латвии будет нетипично тепло 1 832

Наша Латвия
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Декабрь похож на сентябрь: завтра в Латвии будет нетипично тепло

Суббота в Латвии будет пасмурной и необычно теплой для декабря, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на субботу небо затянут облака, временами будет идти небольшой дождь. В некоторых регионах при слабом или умеренном юго-восточном ветре сгустится туман, затрудняя видимость не только ночью, но и в утренние часы. Температура воздуха ночью составит +2, +5 градусов.

В Риге в течение ночи будет облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха составит около +5 градусов.

В субботу по всей стране сохранится облачная и серая погода. С юго-запада на Латвию переместится новая область осадков, которая во многие места принесет дождь. Ветер останется слабым или умеренным и будет дуть с юго-востока.

Температура воздуха днем составит +3, +7 градусов.

В Риге также ожидается облачная и дождливая погода. Дневная температура будет такой же, как и ночная - около +5 градусов.

#Рига #климат #погода #Латвия #прогноз #дождь #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    5-го декабря

    Я вспоминаю сентябрь 2023 года, именно — 23 сентября. У моей жены была великолепная коллекция георгин, всех цветов, оттенков и размеров. Люди в нашей деревне Силмала из других дачных кооперативов. да и просто прохожие, приходили любоваться. Жена раздавала им цветы бесплатно, целыми букетами. И тут — 23 сентября, 6 утрв — миус 6. И всё. Зато потом, до середины февраля (24 года, понятно) — ни мороза, ни снега не было вообще. Если кто помнит.

    1
    1

