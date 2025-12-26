26 декабря 2025 года Церковь вспоминает мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария, которые пострадали за свою веру в IV веке. Этот день называли Евстратом, и по нему предсказывали погоду января: «Если Евстрат радуется солнцу, то январь будет ясным и морозным».

Кто такие мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест?

Мученики стали жертвами гонений за свою веру при императоре Диоклетиане. Они жили в Армении, где в то время множество людей уверовали в Христа и решили не подчиняться указам языческого императора и его чиновников. Всех, кто отказывался подчиняться, жестоко истребляли. Евстратий, будучи военачальником, тайно исповедовал христианство и молил Господа о спасении христиан от страданий. Он сам хотел принять мученический подвиг, но испытывал страх.

В таком состоянии он велел своему слуге отнести свой пояс в церковь, положить его в алтарь и следить, кто первым его возьмет. Если это окажется пресвитер Авксентий, благочестивый христианин, слуга должен был вернуться и сообщить об этом Евстратию. Так и случилось, и Евстратий воспринял это как знак Божьего благословения на мученичество. Вскоре Авксентий был арестован и брошен в темницу. На суд его доставлял Евстратий, и когда Авксентий предстал перед судом, он также признался в своей вере. Их подвергали пыткам, но раны чудесным образом заживали.

Это увидел друг Евстратия, Евгений, и немедленно исповедал себя христианином, за что был заключен в темницу вместе с Евстратием и Авксентием. Когда их отправили в другой город на более высокий суд, к ним присоединился Мардарий. Позже открыто признал себя христианином и воин, охранявший пленников, Орест. В итоге многие воины закричали: «Мы — воины Господа нашего Иисуса Христа: делай с нами что хочешь!» В конечном итоге все мученики были казнены.

Что разрешено делать 26 декабря?

— Убирать в доме и на дворе.

— Проводить время в кругу семьи.

Что запрещено делать 26 декабря?

— Сквернословить.

— Не рекомендуется без острой необходимости покидать дом.