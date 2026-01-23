23 января православные верующие почитают святителя Григория Нисского, который жил в IV веке. В народном календаре этот день известен как Григорий Летоуказатель. Предки считали, что в этот день можно предсказать летнюю погоду — будут ли дожди или засуха.

23 января в православных храмах вспоминают святителя Григория, епископа Нисского, который жил в IV веке в Каппадокии.

Он был младшим братом святителя Василия Великого и близким другом Григория Богослова, известным защитником православных догматов и преданным своей пастве. По преданиям, этот философ и богослов отличался великодушием, терпением и миролюбием.

Народный календарь: Григорий Летоуказатель

Народный праздник, посвященный святителю Григорию Нисскому, именовали Григорием Летоуказателем, Григорием Летоуказником и просто Летоуказателем.

В старину в это время начинали подготовку к весенним полевым работам. Мужчины проверяли инструменты, наводили порядок в амбарах и перебирали зерно.

Женщины занимались домашними делами: готовкой, стиркой, уборкой и заботой о детях.

Этот день считался спокойным и семейным. Вечером собирались за ужином, устраивали посиделки с самоваром. На ужин обязательно готовили мясное блюдо, считая, что это принесет удачу и здоровье всем членам семьи.

Григорий Летоуказатель: что нужно сделать

Народный праздник связывали с обрядами, направленными на привлечение богатства и урожая. Символами дня считались стог сена и Стоговой — дух, обитающий в нем, поэтому обряды проводили за порогом дома.

Предки верили, что для того чтобы разбогатеть, нужно трижды обойти стог сена против часовой стрелки. А чтобы мечты о богатстве сбылись, небольшое количество сена приносили в дом.

Считалось, что если на Григория Летоуказателя хорошо поработать, удача не покинет дом, а в семье будет царить мир и спокойствие.

Чтобы задобрить Стогового, полагалось принести ему каравай. Если дух полей будет сытым и довольным, летом не стоит опасаться ни сырости, ни грызунов.

Григорий Летоуказатель: народные приметы

Праздник Григорий Летоуказатель мог предсказать, чего ожидать летом: будут ли дожди или засушливые дни. Чтобы это выяснить, проверяли стога. Если они были покрыты инеем, лето обещало быть дождливым.

Если иней наблюдали на деревьях, это радовало: означало, что погода будет мягкой и комфортной: «Деревья в инее — небо будет синее». Сохранилась еще одна поговорка, связанная с погодой и Летоуказателем: «День долгим инеем рясен — летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».

23 января (10 января по старому стилю) именины отмечают: Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

Люди, родившиеся в этот день, отличаются оригинальным мышлением. Они не похожи на окружающих и притягивают к себе людей, как магнит. У них много друзей и тайных врагов. Дар предсказывать будущее и видеть недоступное другим помогает избегать крупных неприятностей, которые часто следуют за ними.

Фото: pixabay.com

Григорий Летоуказатель: что нельзя делать

Один из запретов этого дня касается безделья. Старцы предостерегали молодежь, что лодырей ждут большие неудачи. На Григория Летоуказателя запрещается:

Выбрасывать остатки еды. Все до последней крошки нужно отдать домашним животным и птицам.

Ныть, страдать и жаловаться на проблемы — после этого они утроятся.

Стараться не выносить мусор до следующего дня — вместе с ним можно выбросить из дома удачу и везение.

Хвастаться успехами — их больше не будет.

Мыть посуду, будучи в гостях — это может внести разлад в чужую семью.

Предки верили, что на Григория Летоуказателя нельзя поднимать ложки, упавшие со стола. Это нужно делать только на следующий день, иначе можно получить дурную весть.