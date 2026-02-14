Baltijas balss logotype
Почему иудеи и мусульмане избегают свинины?

Дом и сад
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему иудеи и мусульмане избегают свинины?

Потому что когда-то кабан считался божеством.

 

Свинья, как нечистое животное, упоминается в Торе, датируемой IX веком до нашей эры. Отвращение к свинье у евреев было настолько сильным, что вместо слова «свинья» они часто использовали выражение «давар ахер», что в переводе означает «другая вещь», то есть нечто, что лучше не называть по имени.

Негативное отношение иудеев и мусульман к свиньям объясняется нечистоплотностью этих животных, которые могут поедать свои экскременты, а также тем, что в жарком климате в их мясе быстро накапливаются токсины. Тем не менее, еврейские законоучители подчеркивают, что не следует искать рациональные причины, поскольку мотивация Господа остается скрытой от человека.

Этнографы полагают, что причина кроется в особенностях первобытных верований, из которых многие табу были перенесены в более поздние религии. В тотемизме, одной из ранних религиозных систем, запрещалось произносить имена и прикасаться к тем животным, которые считались божествами племени.

Вероятно, у семитских народов кабан когда-то и был таким божеством. Культ зверобожества был вытеснен культами антропоморфных богов, однако ритуальные табу продолжали действовать «по инерции». Например, наши предки не могли называть медведя его настоящим именем — бер, поэтому укоренилось название «мед-ведь», что означает «знаток меда». Кстати, у славян также существовал запрет на употребление медвежатины.

