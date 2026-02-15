Baltijas balss logotype
Как правильно подготовить питательную смесь для рассады?

Дом и сад
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV


Делится опытом агронома и дачника Александра ХОРОБРОВЦА:

 

- Питательная смесь для рассады подготавливается с учетом конкретной культуры и должна состоять только из свежей, незараженной земли. Для капусты, помидоров, перца, баклажанов, физалиса, сельдерея и салата рекомендуется смешивать дерновую или компостную почву с перегноем и песком в пропорции 1:2:1.

В каждое ведро добавляют два стакана золы, а для капусты – еще стакан извести-пушёнки. Также можно использовать смесь, состоящую из равных частей перегноя и хорошо проветренного низинного торфа. В любом случае на одно ведро следует добавить суперфосфат (три спичечных коробки) и сернокислый калий (одну коробку). Если минеральные удобрения недоступны, можно заменить их древесной золой, до трех стаканов.

Для огурцов и других тыквенных культур в горшочки или стаканчики помещают измельченный дерн, смешанный в равных частях с перегноем или компостной землей. В каждое ведро добавляется стакан золы. Из таких же смесей можно формировать питательные горшочки или кубики, добавляя раствор коровяка в пропорции 1 литр на 10 литров воды. Полив следует осуществлять осторожно, чтобы горшочки не разрушились.

