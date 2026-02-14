Первые записи о гладиолусах датируются I веком нашей эры. Название этого растения из семейства ирисовых — гладиолус, с прямыми мечевидными листьями, происходит от латинского слова gladius, что переводится как «меч».

В Древней Греции эти цветы были известны под названием ксифионы, что также переводится как «меч». Ярко-красные дикорастущие цветы были описаны греческим врачом Диоскоридом. Греки считали их сорняками, хотя иногда использовали размолотые луковицы в муке для выпечки хлеба.

Как декоративные растения гладиолусы начали получать признание в Европе только в XIX веке. В 1837 году бельгийский садовод Герман Беддингхауз, скрестив южноафриканские виды, вывел гибрид, получивший название — гентский гладиолус. Именно с этого момента начинается современная история садовых гладиолусов. Красота и изящество этих великолепных цветов, а также их длительность в срезанном виде были по достоинству оценены флористами всего мира.