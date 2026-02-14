Я храню сковородки в духовке для экономии пространства. Это безопасно? Не приведет ли это к возгоранию или повреждению техники?

По словам мастера по ремонту бытовой техники Анатолия НИКОЛЕНКО, это не повредит. В данном случае выбор места для хранения чистых сковородок зависит от предпочтений хозяйки. «Однако не следует оставлять в духовом шкафу легковоспламеняющиеся предметы, так как это может быть опасно», — предостерегает специалист.

Интересно, что одна из современных тенденций в интерьере, скандинавский стиль, предлагает размещать под потолком кухни каркас с крючками для подвешивания сковородок. Главное, чтобы это гармонировало с общим дизайном помещения.