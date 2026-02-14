Кукушкины башмачки представляют собой удивительное растение, обитающее в наших лесах. Оно относится к семейству орхидных и носит ботаническое название башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon).

Как и многие орхидеи, цветы кукушкиных башмачков поражают своей красотой — они крупные, лиловые или фиолетово-розовые, с длинной и сильно вздутой «губой». Однако увидеть это чудо природы удается не каждому, так как башмачок начинает цвести лишь на 18-м году своего существования.

Такая редкость цветения объясняется сложностью жизненного цикла орхидей. Эти растения не могут развиваться без симбиотической связи с грибным мицелием, так как их семена, не обладая питательными веществами, не способны прорастать. Развитие мицелия, в свою очередь, зависит от множества факторов, включая активное хозяйственное освоение и загрязнение окружающей среды, что негативно сказывается на их нормальном росте.