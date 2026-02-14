Baltijas balss logotype
Почему в квартире тепло, а ноги мерзнут?

Дом и сад
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему в квартире тепло, а ноги мерзнут?

«Ноги мерзнут в первую очередь, так как находятся дальше всего от сердца», — поясняет врач-терапевт Анна ЖЕЛОБКОВИЧ. «Однако, если они холодные в холодное время года или в прохладном помещении, это не так критично, как когда ноги мерзнут, например, под теплым одеялом».

 

Холодные ноги могут быть вызваны различными факторами, такими как перепады артериального давления, тромбоз вен и артерий, неврологические и аутоиммунные заболевания, эндокринные расстройства, анемия и синдром Рейно.

Чтобы выяснить причину, рекомендуется обратиться к врачу и пройти необходимые обследования. Для предотвращения мерзлоты ног старайтесь правильно питаться. Включите в рацион продукты, богатые магнием, кальцием, а также витаминами Е, К и С. Избегайте вредных привычек и ведите активный образ жизни. Если у вас нет времени на спорт, выполняйте ежедневные разминки. Также полезен массаж ног, который можно делать с согревающим кремом. Не забывайте заменить тесную обувь.

Кроме того, зимой лучше выбирать обувь на размер больше или менее плотно прилегающую к ноге — это создаст дополнительную согревающую воздушную «подушку».

