Как рассказал руководитель объединения, художник Вячка (Вячеслав) Телеш, который в свои 86 лет активно живописует, эта организация возникла как раз во время баррикад в Риге в январе 1991 года.

От России до США

Вячка Телеш, помимо всего прочего, еще и один из основателей белорусской школы в Риге, педагог, искусствовед, краевед, филокартист (собиратель художественных почтовых открыток), общественный деятель, член Союзов художников Беларуси и Латвии. Родился в поселке Красносельский, где и появились его первые работы. В Латвии он живет с 1958 года.

В 1961 году учился в художественной студии, а в 1961-1964 годах служил в армии в Вильнюсе, где в то же время посещал художественную студию Дворца железнодорожников.

Фото: Андрей Шаврей.

В 1975 году окончил живописно-педагогическое отделение Латвийской государственной академии искусств имени Т. Залькална (ныне Латвийская академия художеств). На счету художника более ста выставок, как в Латвии и Белоруссии, так и за рубежом (в том числе почти три десятка персональных). Картины Телеша находятся в музеях и частных собраниях Латвии, Беларуси, России, Израиля, Румынии, Чехии, Франции, Китая, Дании, Португалии, Швейцарии, Канады, США.

Отношение к государству

«Для каждого художника выставка - это праздник, он готовится показать то, что он делает, — говорит господин Телеш. - А нынешний праздник очень большой, потому что 35 лет назад, 12 января 1991 года было образовано наше балтийско-белорусское объединение «Маю Гонар». Это было время январских баррикад, когда Латвия боролась за свою независимость и белорусы не остались в стороне. Мы, белорусы, представляем свое искусство, свою культуру и, как и латыши и представители других национальностей, показываем свое отношение к государству».

Художник напомнил, как пришла идея организовать общество. Как раз за год до его появления отмечали пятисотлетний юбилей выдающегося философа Франциска Скорины. И была поездка представительной диаспоры белоруссов из Латвии и из других стран, где живут представители этой национальности, по всей Беларуси - Минск, Полоцк, где Скорина родился.

«И там я встретил двух белорусских художников, одна из них была из Ленинграда, были представители из Эстонии (Маргарита Остроумова). У нас уже было общество белорусской культуры «Сьвітанак» («Рассвет»), работавшее с 1988 года, но появилась идея создать нечто подобное на международном уровне.

И коллеги согласились с моей идеей, договорились, что как раз 12 января следующего года они приедут в мою мастерскую в Риге. Мы не догадывались, несколько это будет опасное и тревожное время. Время баррикад. Моя мастерская была на Бривибас, 60, там, где гостиница «Латвия», там как раз были баррикады, стояли многочисленные машины», – вспоминает Телеш.

Фото: Андрей Шаврей.

В Латвии были повсюду

Из Литвы в тот день не смогли приехать Олеха Блажея и Кристина Балаховиша, они помогали литовцам, которые защищали у себя телецентр. Но они позвонили и сказали, что согласны с идеей создания общества и решили стать его членами.

«Потом нам присоединились и художники из Швеции. Наши выставки были не только в Латвии, но и в том же Минске, а таже в Литве и Эстонии, в Чехии. А уж в Латвии мы были почти всюду - Даугавпилс, Резекне, Балви, Лимбажи, Юрмала, Лудза, Бауска, Варакляны, Виляны, Елгава и другие города, музеи.

Некоторых из создателей общества уже нет и хотелось бы почтить их память минутой молчания. Мы с радостью знакомим с нашими работами публику, мы рады, что помогаем Латвии и интегрируем свою культуру. Спасибо государству, а также директору Дома Менцендорфа Илоне Аудере, директору этого очаровательного места, такого красивого музея, в котором мы выставляемся уже не впервые», – рассказывает Телеш.

На выставке представлены работы восемнадцати художников – Инги Васильевой, Анны Пейпини, Тамары Житкевичи, Ирины Ятновой, Надежды Изеновой, Галины Желабовской, Леона Жуковского, Ольги Якубовской, Ирины Трумпель, Ирины Короли, Валерия Валуха, Настасьи Араис, Екатерины Осберги, Василия Малыщеца, Елены Лавринович, Ларисы Лойко, Вячеслава Телеша, Маргариты Остроумовой – всего более пятидесяти произведений искусства – живопись, акварели, пастель, литографии, художественные фотографии и работы, выполненные в других техниках.

23 художника

С 2012 года в Риге как отдельная творческая организация зарегистрировано объединение «Балтийско-Белорусское объединение художников «Маю Гонар». В настоящее время оно объединяет 23 художника из Эстонии, Литвы и Латвии. Объединение художников постоянно участвует в совместных выставках художников национальных меньшинств, которые ежегодно организуются Ассоциацией латвийских национальных культурных обществ имени Иты Козакевич.

Персональные выставки художников из объединения «Маю Гонар» проходили в Латвии, Беларуси, Литве, Эстонии, России, Финляндии, Франции, Канаде и США.

Открыто до 28 февраля.