Десоветизация на марше: крупнейший завод России «Уралмаш» ликвидируют - СМИ

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
В связи с тем, что на предприятии "Уралмаш" работало огромное количество людей, власти города и руководство завода опасаются, что не исключены революционные настроения. Поэтому сокращать производственные мощности и людей намерены поэтапно, пишут ряд российских СМИ. Вместо цехов легендарного "Уралмашзавод" организуют культурный центр и три современных жилых микрорайона.

На месте промышленного предприятия построят новый жилой массив и торгово-развлекательный центр. Уже даже существует перспективный план такого мероприятия.

Остановка работы завода будет осуществляться в несколько этапов. Об этом совет директоров «Уралмаша» сообщил еще в конце сентября.

Уже к весне 2026 года ланируется ликвидировать кузнечно-прессовый, сталеплавильный, обрубной, литейный и прочие цеха. Причем все эти мероприятия будут проводиться якобы в связи с модернизацией и реорганизацией производства и установкой нового оборудования.

Однако рабочие и жители города убеждены, что цеха будут закрыты не временно, а навсегда. Тем более что не имеется никаких сведений о финансировании реорганизационных мероприятий.

Ранее российские СМИ писали, что "эффективные менеджеры" «Газпромбанка» показали Путину свою неэффективность на «Уралмашзаводе», загнав крупнейшее предприятие РФ в долги. Теперь гигант мирового тяжелого машиностроения завод «Уралмаш» используют как банальную площадку под коммерчески-жилую застройку с целью погасить убытки.

Общая стоимость первой очереди строительства жилого комплекса на территории "Уралмашзавода" оценивается в внушительные 100 миллиардов рублей. Этот масштабный проект обещает не только создать новые жилые пространства и парки для отдыха, но и интегрировать промышленное прошлое в современную городскую среду, делая район привлекательным для жителей и туристов. Именно под такими елейными лозунгами Россию тихо и поэтапно избавляют от тяжелой промышленности.

Читайте также: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России - аналитик поделился «инсайтом»

#финансы #строительство #промышленность #инфраструктура #экономика
  • VA
    Vairis Arlauskas
    15-го февраля

    За что не вазмутца-все уничтожат.

  • Е
    Ехидный
    15-го февраля

    латвийские крупнейшие заводы вы где , Ау ???!!!

