15 февраля 2024 года отмечается праздник Сретения Господнего, один из Двунадесятых праздников, то есть главных праздников церковного года. Сретение — это праздник, посвященный Иисусу Христу. В этот день верующие вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки. Сретение произошло через 40 дней после Рождества Христова и является непереходящим праздником.

Что означает слово «Сретение»?

С церковнославянского языка «сърѣтение» переводится как «встреча». День Сретения символизирует момент, когда встретились Ветхий и Новый Заветы, а также древний мир и христианство.

Что представляет собой этот праздник?

Праздник Сретения Господня является одним из самых древних в христианской Церкви. Самое раннее и исторически достоверное свидетельство о праздновании Сретения на христианском Востоке содержится в «Паломничестве ко Святым местам», написанном паломницей Этерией (Сильвией) в конце IV века. В VI веке праздник стал общегосударственным для Византии, а затем традиция его торжественного празднования распространилась по всему христианскому миру.

Что вспоминают в день Сретения?

Как сообщает журнал «Фома», у иудеев того времени существовали две традиции, связанные с рождением ребенка. Во-первых, женщина не могла появляться в Иерусалимском храме в течение сорока дней после родов (если родилась девочка — то восемьдесят дней). По истечении этого срока мать должна была принести в Храм очистительную жертву, которая включала жертву всесожжения — годовалого ягненка, а также жертву за оставление грехов — голубку. Во-вторых, если первенцем был мальчик, родители приходили с новорожденным в Храм на сороковой день для обряда посвящения Богу. Так, Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в Иерусалим с Богомладенцем на руках. Поскольку семья была небогатой, они принесли в жертву два голубка. Пречистая Дева выбрала эту жертву из смирения и уважения к иудейскому закону, несмотря на то, что Иисус родился в результате непорочного зачатия.

После совершения обряда Святое Семейство уже направлялось к выходу из Храма, когда к ним подошел древний старец по имени Симеон. В переводе с древнееврейского «שמעון» означает «слышание». Праведник взял Младенца на руки и радостно воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». По преданию, на момент встречи со Христом Симеону было более 300 лет. В этот день старец оказался в Храме не случайно — Святой Дух привел его. Много лет назад Симеон переводил книгу пророка Исаии и наткнулся на загадочные слова: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Ученый усомнился, как дева может родить, и хотел исправить «Дева» на «Жена». Однако ему явился Ангел, который запретил менять слово и сообщил, что Симеон не умрет, пока не увидит, что пророчество истинно.

В день Сретения в Иерусалимском храме произошла еще одна встреча. К Богоматери подошла 84-летняя вдова, «дочь Фануилова», известная как Анна-пророчица за свои вдохновенные речи о Боге. Она много лет жила и служила при Храме, как пишет евангелист Лука, «постом и молитвой служа Богу день и ночь». Анна-пророчица поклонилась новорожденному Христу и вышла из Храма, чтобы сообщить горожанам о пришествии Мессии, избавителя Израиля. А Святое Семейство вернулось в Назарет, так как исполнило все предписания закона Моисея.

Что следует делать 15 февраля 2024 года?

В православных храмах в день Сретения проходит праздничная литургия, которую необходимо посетить. Одной из старейших традиций является освящение свечей. Над свечами произносят молитву, затем их окропляют святой водой и раздают верующим. Свечи следует принести домой, хранить и зажигать во время молитвы на протяжении года.

Важно провести этот день в кругу семьи и близких.

Также следует простить обиды и примириться с родственниками.

Что запрещено делать на Сретение?

Запрещено заниматься бытовыми делами и работать по дому.

Запрещено выметать сор из дома.

Запрещено уезжать в дальние поездки.

Запрещено злоупотреблять алкоголем.

Запрещено ругаться и сквернословить.