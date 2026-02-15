Baltijas balss logotype
Алиев обвинил Россию в трех атаках на посольство Азербайджана в Украине 2 416

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алиев обвинил Россию в трех атаках на посольство Азербайджана в Украине
ФОТО: Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия трижды атаковала азербайджанское посольство в Киеве и назвал это «преднамеренным нападением» на дипломатическое представительство.

Алиев участвовал в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Медуза". Его спросили, поднимал ли он перед Владимиром Путиным вопрос о том, что атаки России на Украину поражают в том числе энергетические объекты, принадлежащие азербайджанским компаниям.

Президент Азербайджана ответил, что этот вопрос «поднимался много раз в ходе многочисленных контактов между официальными лицами на уровне министерств иностранных дел и президентских администраций». Он отметил, что помимо атак на азербайджанскую энергетическую инфраструктуру, были и три атаки на посольство Азербайджана в Украине.

"И после первой атаки мы могли предположить, что это было случайностью, и мы предоставили нашим российским коллегам все координаты дипломатических представительств Азербайджана, включая консульский отдел, наши культурные центры и посольство. Несмотря на все это, последовали еще две атаки. Так что это было преднамеренное нападение на дипломатическое представительство Азербайджана. По словам Алиева, азербайджанская сторона может действовать только дипломатическими методами и сделала все необходимые шаги, «но, конечно, это считается недружественным поступком по отношению к Азербайджану»", - заявил Алиев.

В МИД России ответили, что заявления Алиева «о якобы имевшем место „целенаправленном характере ракетных ударов“» по азербайджанским объектам в Украине «не соответствуют действительности». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в частности в ноябре 2025 года послу Азербайджана в Москве «выразили искреннее сожаление» по поводу повреждений зданий и территории азербайджанской дипмиссии в Киеве — списав это на «некорректную работу» украинского ПВО.

Кроме того, заявили в МИД России, азербайджанскую сторону проинформировали, что российские военные «наносят удары по законным военным целям», в том числе, учитывая места расположения дипломатических представительств иностранных государств.

В июле 2025 года Россия нанесла ракетный удар по зданиям на территории, прилегающей к посольству Азербайджана в Киеве — тогда были погибшие и раненые (но не в самом дипучреждении). Спустя месяц, в ночь на 28 августа, во время российской атаки на Киев здание посольства Азербайджана получило повреждения от ударной волны при взрыве одной из ракет. В здании были разбиты некоторые окна, а на крыше консульского отдела появились трещины. Затем здание посольства Азербайджана было повреждено упавшими обломками во время российской атаки в ночь на 14 ноября.

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России - аналитик поделился «инсайтом»

#Украина #МИД #Азербайджан #дипломатия #нападение #Россия #политика
Оставить комментарий

(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    15-го февраля

    ...поражают в том числе энергетические объекты, принадлежащие азербайджанским компаниям...., а что азеры эту энергетику самолëтами вывозят обратно в Азерайджан, нет, тогда не плачь.

    4
    0
  • З
    Злой
    15-го февраля

    Так объяви, носатый, , войну России, какие проблемы.

    8
    2

