Австрийского прыгуна на лыжах с трамплина Даниэля Чофенига дисквалифицировали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на AFP.

Причиной для отстранения стал размер обуви спортсмена, превышающий допустимую величину на 4 миллиметра. Спортсмен обеспечил себе место в финале, после чего организаторы измерили его обувь.

«К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила», — заявил австриец.

Финал в прыжках на лыжах с большого трамплина на Олимпиаде прошел 14 февраля. Победу в соревнованиях одержал словенец Домен Превц.