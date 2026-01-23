Если шоколад долго хранится в холодильнике, он может покрываться белым налетом. Что это на самом деле и можно ли есть такой шоколад?

Иногда темный или молочный шоколад покрывается белым налетом или приобретает белый блеск. Что же происходит, и безопасен ли шоколад, ставший белым, для употребления?

Белый налет на шоколаде

Не переживайте: такой шоколад вполне безопасен для употребления. То, что вы наблюдаете, является результатом естественного процесса, известного как «цветение шоколада». Чтобы понять, почему шоколад «цветет», и как с этим справиться, давайте немного углубимся в процесс его производства.

В среднем какао-бобы содержат около 50% какао-масла и 50% какао-волокон. Какао-масло — это жирная часть бобов, а какао-волокно — темная составляющая шоколада. Какао-волокно придает шоколаду цвет и большую часть вкусовых качеств, тогда как какао-масло отвечает за его насыщенность. Какао-масло начинает плавиться примерно при температуре человеческого тела, что и приводит к тому, что шоколад тает в руках.

После обжаривания какао-бобы очищаются от скорлупы, а затем их части измельчаются в пасту, известную как какао-масса или тертое какао. Темный шоколад изготавливается из этой какао-массы, в молочный шоколад добавляется молоко. Белый шоколад производится исключительно из какао-масла и молока, без какао-волокон.

Цветение шоколада происходит, когда молекулы внутри него начинают перемещаться. Существует два основных типа налета — сахарный и жировой. Жировой налет появляется, когда какао-масло под воздействием тепла, света или неправильного хранения поднимается на поверхность шоколада. Он проявляется в виде белого блеска или пятен.

Сахарный налет возникает при хранении шоколада в условиях повышенной влажности или когда холодный шоколад извлекается из холодильника и подвергается воздействию влажного воздуха, как это происходит с бутылкой газировки, вынутой из холодильника. Такой цветущий шоколад безопасен для здоровья, хотя может иметь меловой или песчаный привкус.