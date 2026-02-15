Baltijas balss logotype
Эти коварные пляжи Исландии

Lifenews
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Редкий турист доберется до этих мест.

Редкий турист доберется до этих мест.

Природа острова красива, но непредсказуема.

Черный пляж Рейнисфьяра: один из самых узнаваемых пляжей Исландии, расположенный рядом с поселком Вик на южном побережье, временно закрыт для посетителей. Причиной стала серия оползней, обрушившихся со склонов горы Рейнисфьядль. Решение приняли из соображений безопасности.

Рейнисфьяра известна своим уникальным черным песком, базальтовыми колоннами и морскими скалами, которые создают впечатляющий контраст с ледниками и бурным Атлантическим океаном.

Однако, по данным исландского туристического агентства Visit Iceland, это место считается одним из самых опасных на острове.

Причин несколько. Во-первых, здесь нередко возникают сильнейшие океанские волны. Они внезапно выбрасываются на берег и затягивают людей в море. Во-вторых, склоны у пляжа нестабильны: в этом районе часто происходят камнепады и обвалы.

По информации национального вещателя RÚV, оползень сошел с восточной части горы Рейнисфьядль и достиг зоны, где размещены предупреждающие таблички для туристов. Видео, опубликованное в соцсетях, показывает, как крупные массы земли и камней сдвигаются вниз по склону.

Инженер Дорожного управления Исландии Сигурдур Сигурдарсон объяснил, что причиной обвала стал продолжительный восточный ветер, вызвавший ускоренную эрозию почвы. Повышение уровня моря, по его словам, в данном случае не сыграло роли.

Пока неизвестно, когда пляж вновь откроют для посещения. Власти продолжают оценивать состояние скал и риски повторных обвалов.

Несмотря на закрытие Рейнисфьяры, в Исландии есть и другие места, где можно безопасно насладиться черным песком и видами вулканического побережья.

Популярные альтернативы

Diamond Beach (Breidamerkursandur) — находится на юго-востоке страны рядом с ледником Йекюльсаурлоун. Айсберги, выброшенные на черный песок, сверкают на солнце, словно алмазы.

Djúpalonssandur (полуостров Снайфелльснес) — бухта с черной галькой и застывшей лавой, которую называют «черной жемчужиной Запада».

Sandvik (полуостров Рейкьянес) — любимое место серферов, окруженное дюнами и зелеными холмами.

Kleifarvatn (Рейкьянес) — пляж у большого озера с редким для Исландии черным песком.

Эти локации пока открыты и считаются безопасными для туристов.

Власти предупреждают о рисках

Правительство Исландии призывает путешественников соблюдать осторожность при посещении природных достопримечательностей. Несмотря на живописные пейзажи, многие районы страны подвержены внезапным природным процессам — эрозии, оползням и штормам.

Туристам советуют следить за обновлениями на официальных сайтах Visit Iceland и RÚV перед поездкой, а также не игнорировать предупреждающие знаки на побережье.

Черный пляж Рейнисфьяра: итог

Закрытие Рейнисфьяры стало напоминанием о том, что исландская природа красива, но непредсказуема. Путешественникам стоит быть внимательными и выбирать проверенные маршруты, чтобы поездка оставила только приятные впечатления.

#туризм #Исландия #безопасность #природа
