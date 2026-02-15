Baltijas balss logotype
Сборная Швейцарии по хоккею обыграла Чехию на Олимпиаде-2026 0 416

Спорт
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Швейцарии по хоккею обыграла Чехию на Олимпиаде-2026
ФОТО: Global Look Press

Сборная Швейцарии в овертайме обыграла Чехию на Олимпиаде-2026.

Сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над Чехией в заключительном матче группового этапа на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Встреча прошла в воскресенье, 15 февраля. Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В составе швейцарцев голами отметились Роман Йози, Тимо Майер и Пиус Зутер. У чехов заброшенные шайбы на счету Филипа Хлапика, Радима Шимека и Мартина Нечаса.

В овертайме победу одержали швейцарцы. Решающий гол на счету Дина Кукана.

Швейцария одержала вторую победу на турнире и с пятью очками финишировала на втором месте в группе B. Чехи с четырьмя очками расположились на третьей позиции.

Матчи группового этапа на мужском хоккейном турнире ОИ-2026 завершатся 15 февраля. Плей-офф стартует 17 февраля.

#олимпиада #хоккей #Чехия #спорт #Швейцария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео