Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил первый трейлер сериала «Паук-Нуар» по мотивам одноименного комикса. Главную роль альтернативного Человека-паука в нем исполнил оскароносный американский актер Николас Кейдж.

Согласно пресс-релизу, сериал рассказывает историю Бена Рейли, опытного частного детектива, которому перестает везти в мрачном Нью-Йорке 1930-х годов. После личной трагедии он вынужден столкнуться лицом к лицу со своим прошлым и стать единственным супергероем города.

Кейдж ранее уже озвучивал Нуара в мультфильме «Человек-паук: через вселенные» 2018 года. Однако там за маской скрывался не Бен Рейли, а альтернативный Питер Паркер. Новый сериал, несмотря на это, станет частью «вселенной» проектов Sony Pictures о Человеке-пауке.

Продюсеры отметили, что проект стал первой главной ролью на телевидении для Кейджа, известного по картинам «Скала», «Без лица» и «Покидая Лас-Вегас», за которую он получил «Оскар».

Было выпущено две версии трейлера «Паука-Нуара» — первая «аутентичная чёрно-белая» и вторая цветная. Также и сам сериал можно будет посмотреть в любом из двух вариантов.

Другие роли в сериале исполнят Ламорн Моррис («Новенькая»), Брендан Глисон («Храброе сердце»), Лукас Хаас («Вавилон»), Ли Цзюнь Ли («Почему женщины убивают»), Абрахам Попула («Круэлла»), Джек Хьюстон («Ирландец»).

Режиссёром сериала стал Гарри Брэдбир, известный такими проектами, как «Дрянь», «Убивая Еву», «Рами», «Энола Холмс» и «Энола Холмс 2».

Премьера состоится на платформах MGM+ 25 мая и Prime Video 27 мая 2026 года.