Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер Шимоните: в отношениях с Китаем Литва «бросилась под поезд и проиграла» 0 739

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В отношениях двух государств Евразии всегда есть внешний фактор.

В отношениях двух государств Евразии всегда есть внешний фактор.

Пекин призвал государство Балтии "исправить ошибки".

После заявления премьер-министра Инги Ругинене о возможности переименования Тайваньской миссии в Вильнюсе в честь столицы острова, Тайбэя, Министерство иностранных дел (МИД) Литвы не комментирует изменение названия миссии и подчеркивает, что нормализация отношений с Китаем требует времени и взаимного уважения.

«Литва придерживается политики единого Китая, не признает независимость Тайваня и не установлива с ним дипломатических отношений. Тайваньская миссия в Вильнюсе не имеет дипломатического статуса и выполняет функции представительства в сфере экономического, торгового, культурного и социального сотрудничества», — говорится в комментарии министерства.

Так министерство ответило на вопрос о том, будет ли Литва склонна изменить название представительства с целью восстановления дипломатических отношений с Китаем.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что Литва целенаправленно стремится к нормализации дипломатических отношений с Китаем до уровня, существующего в других государствах-членах Европейского союза (ЕС), и остается открытой для диалога, основанного на взаимном уважении.

«Это сложный и длительный процесс, требующий усилий и взаимного согласия обеих сторон. Литва представила конкретные предложения по восстановлению дипломатических представительств и остается открытой для диалога, руководствуясь международным правом, обычной дипломатической практикой и национальными правовыми актами», — говорится в сообщении министерства.

Премьер-министр Шимоните заявила, что не видит причин, по которым тайваньское представительство нельзя было бы назвать в честь Тайбэя.

Китай считает Тайвань своей территорией и поклялся вернуть остров в будущем, даже если это потребует применения силы. В то время как другие страны стремятся к более тесным связям с Тайбэем, Пекин неоднократно напоминал им, что это возможно только в рамках политики «единого Китая».

На прошлой неделе глава правительства заявила, что после открытия тайваньского представительства в Вильнюсе Литва «бросилась под поезд и проиграла», потому что не координировала свои действия с ЕС и США.

В свою очередь, Китай призвал Литву исправить, по мнению Пекина, ошибки в развитии отношений с Тайванем, создав тем самым условия для нормализации двусторонних отношений.

В то же время тайваньское министерство заявляет, что Тайбэй не обсуждает с Вильнюсом изменение названия тайваньского представительства в Литве и продолжает развивать сотрудничество с Литвой в областях лазеров, полупроводников и финансов.

Как сообщило агентство BNS, в последние несколько лет Вильнюс и Пекин расходятся во мнениях относительно того, как восстановить дипломатическое представительство в обеих странах после спора о названии Тайваньской миссии.

С середины мая прошлого года в Литве не было аккредитованных китайских дипломатов или других сотрудников. После открытия представительства Тайваня в 2021 году двусторонняя торговля также резко сократилась.

Программа правительства Ругинене включает в себя цель «восстановления дипломатических отношений с Китаем до уровня, существующего в других странах Европейского Союза».

Президент Литвы: название представительства устанавливает сам Тайвань

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что название Тайваньской миссии — это прежде всего ответственность самого Тайваня, и его изменение зависит не только от воли Литвы.

«Прежде всего, я хочу прояснить ситуацию. Сейчас мы говорим о Тайваньском представительстве в Литве, это не предствительство Литвы, для которого мы придумали название, и теперь мы можем его изменить. Это тайваньская миссия, и прежде всего, именно Тайваньское представительство определяет то или иное название», — заявил глава государства в эфире LRT в четверг перед неформальным заседанием Европейского совета в замке Олден-Бизен в Бельгии.

«Конечно, мы можем обсудить с ними возможность изменения названия представительства, но прежде чем начать такое обсуждение, следует понимать, что возможен и ответ: „нет“, и что название представительства может и не измениться», — сказал он.

Он выступил с этим заявлением после того, как премьер-министр Литвы Инга Ругиниене заявила, что не видит причин, по которым тайваньское представительство нельзя было бы назвать в честь столицы острова - Тайбэя.

Китай считает Тайвань своей территорией и поклялся вернуть остров в будущем, даже если это потребует применения силы. В то время как другие страны стремятся к более тесным связям с Тайбэем, Пекин неоднократно напоминает им, что это возможно только в рамках политики «одного Китая».

На прошлой неделе глава правительства заявил в интервью агентству BNS, что после открытия тайваньского представительства в Вильнюсе Литва «бросилась под поезд и проиграла», потому что не координировала свои действия с ЕС и США.

В свою очередь, Китай призвал Литву исправить, по мнению Пекина, ошибки в развитии отношений с Тайванем, создав тем самым условия для нормализации двусторонних отношений.

В то же время тайваньское министерство заявляет, что Тайбэй не обсуждает с Вильнюсом изменение названия тайваньского представительства в Литве и продолжает развивать сотрудничество с Литвой в областях лазеров, полупроводников и финансов.

Читайте нас также:
#Литва #дипломатия #Тайвань #Китай #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео