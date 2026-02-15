После заявления премьер-министра Инги Ругинене о возможности переименования Тайваньской миссии в Вильнюсе в честь столицы острова, Тайбэя, Министерство иностранных дел (МИД) Литвы не комментирует изменение названия миссии и подчеркивает, что нормализация отношений с Китаем требует времени и взаимного уважения.

«Литва придерживается политики единого Китая, не признает независимость Тайваня и не установлива с ним дипломатических отношений. Тайваньская миссия в Вильнюсе не имеет дипломатического статуса и выполняет функции представительства в сфере экономического, торгового, культурного и социального сотрудничества», — говорится в комментарии министерства.

Так министерство ответило на вопрос о том, будет ли Литва склонна изменить название представительства с целью восстановления дипломатических отношений с Китаем.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что Литва целенаправленно стремится к нормализации дипломатических отношений с Китаем до уровня, существующего в других государствах-членах Европейского союза (ЕС), и остается открытой для диалога, основанного на взаимном уважении.

«Это сложный и длительный процесс, требующий усилий и взаимного согласия обеих сторон. Литва представила конкретные предложения по восстановлению дипломатических представительств и остается открытой для диалога, руководствуясь международным правом, обычной дипломатической практикой и национальными правовыми актами», — говорится в сообщении министерства.

Премьер-министр Шимоните заявила, что не видит причин, по которым тайваньское представительство нельзя было бы назвать в честь Тайбэя.

Китай считает Тайвань своей территорией и поклялся вернуть остров в будущем, даже если это потребует применения силы. В то время как другие страны стремятся к более тесным связям с Тайбэем, Пекин неоднократно напоминал им, что это возможно только в рамках политики «единого Китая».

На прошлой неделе глава правительства заявила, что после открытия тайваньского представительства в Вильнюсе Литва «бросилась под поезд и проиграла», потому что не координировала свои действия с ЕС и США.

В свою очередь, Китай призвал Литву исправить, по мнению Пекина, ошибки в развитии отношений с Тайванем, создав тем самым условия для нормализации двусторонних отношений.

В то же время тайваньское министерство заявляет, что Тайбэй не обсуждает с Вильнюсом изменение названия тайваньского представительства в Литве и продолжает развивать сотрудничество с Литвой в областях лазеров, полупроводников и финансов.

Как сообщило агентство BNS, в последние несколько лет Вильнюс и Пекин расходятся во мнениях относительно того, как восстановить дипломатическое представительство в обеих странах после спора о названии Тайваньской миссии.

С середины мая прошлого года в Литве не было аккредитованных китайских дипломатов или других сотрудников. После открытия представительства Тайваня в 2021 году двусторонняя торговля также резко сократилась.

Программа правительства Ругинене включает в себя цель «восстановления дипломатических отношений с Китаем до уровня, существующего в других странах Европейского Союза».

Президент Литвы: название представительства устанавливает сам Тайвань

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что название Тайваньской миссии — это прежде всего ответственность самого Тайваня, и его изменение зависит не только от воли Литвы.

«Прежде всего, я хочу прояснить ситуацию. Сейчас мы говорим о Тайваньском представительстве в Литве, это не предствительство Литвы, для которого мы придумали название, и теперь мы можем его изменить. Это тайваньская миссия, и прежде всего, именно Тайваньское представительство определяет то или иное название», — заявил глава государства в эфире LRT в четверг перед неформальным заседанием Европейского совета в замке Олден-Бизен в Бельгии.

«Конечно, мы можем обсудить с ними возможность изменения названия представительства, но прежде чем начать такое обсуждение, следует понимать, что возможен и ответ: „нет“, и что название представительства может и не измениться», — сказал он.

Он выступил с этим заявлением после того, как премьер-министр Литвы Инга Ругиниене заявила, что не видит причин, по которым тайваньское представительство нельзя было бы назвать в честь столицы острова - Тайбэя.

