Врач предупредил о маскирующемся под геморрой смертельно опасном заболевании

Lifenews
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач предупредил о маскирующемся под геморрой смертельно опасном заболевании

Врач: кровь в стуле может указывать не только на геморрой, но и на рак.

Рак толстой кишки может длительное время маскироваться под геморрой, заявил онколог, хирург Павел Бледных.

Как отметил врач, основной симптом, который вводит в заблуждение, — это появление крови в стуле. «Люди часто связывают появление крови с геморроем, особенно если эта проблема давняя и не сопровождается дискомфортом. В результате человек может месяцами, а иногда и годами заниматься самолечением, даже не подозревая о развитии раковой опухоли в кишечнике», — пояснил врач.

По словам онколога, помимо крови в стуле, при раке могут также появиться такие симптомы, как задержка дефекации, чередование запоров и диареи, чувство неполного опорожнения кишечника и необъяснимая усталость.

Однако, по словам доктора, отличить геморрой от рака без комплексного обследования невозможно. Поэтому при появлении крови в стуле, болей или любых изменений в работе кишечника необходимо как можно скорее обратиться к специалисту и пройти обследование.

#медицина #врач #онкология #рак #диагностика #симптомы #здоровье
