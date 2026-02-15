Удалённая работа и гибридные форматы кажутся удобными: экономия времени и денег на дорогу, гибкий график и возможность трудиться из любой точки. Однако врачи предупреждают о скрытых рисках для здоровья и психики.

Привычки «удалёнщиков» и их последствия

Многие впервые попробовали «удаленку» во время пандемии и оценили преимущества: нет поездок на работу, экономия на одежде и еде, возможность работать в удобное время. Однако ожидаемого отдыха не наступило: удалёнщики сталкиваются с усталостью, проблемами со сном, вниманием, памятью, настроением и социализацией.

«По данным масштабного опроса, 44% жителей крупных городов постоянно ощущают сильную усталость, чаще всего это молодые люди 25–35 лет, — отмечает врач-терапевт Ирина Никулина. — Самый высокий уровень истощения (64%) — у тех, кто чувствует себя одиноким, даже если живет не один».

Цифровое рабство и сенсорный голод

Технологии, которые должны были принести свободу, часто оборачиваются цифровым рабством: россияне проводят 4–5 часов в день со смартфоном и 3–6 часов в наушниках. Реальная жизнь постепенно заменяется виртуальной, а эмоции выражаются преимущественно онлайн.

«Наш мозг эволюционно настроен на богатую сенсорную среду, — объясняет Никулина. — Ограничение стимулов приводит к ухудшению когнитивных функций, тревожности, трудностям с адаптацией и эмоциональному выгоранию».

Гиподинамия и размытые границы работы

Удалёнка снижает физическую активность: четверть работающих из дома выходят лишь в магазин или аптеку. Размытая грань между работой и досугом ведёт к моральному истощению. 43% респондентов отдыхали «ничегонеделанием» — скроллингом соцсетей и зависанием на маркетплейсах. Хронический стресс снижает когнитивные функции, усиливает тревожность и апатию.

Нарушение биоритмов и качество сна

Молодёжь и айтишники часто работают в темноте или полумраке, даже днём затемняя комнаты. Это нарушает биоритмы: сон становится поверхностным, организм не восстанавливается полноценно.

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов советует:

Исключить синий свет за 1,5 часа до сна, чтобы мозг вырабатывал мелатонин;

Ложиться и вставать в одно и то же время, спать 7–8 часов;

Днем находиться на свежем воздухе хотя бы час;

Отказаться от ночной работы;

Использовать мягкие успокаивающие средства (эфирные масла, гомеопатия);

Вечером выполнять 20-минутные ритуалы отхода ко сну: проветривание, растяжка, массаж, дыхательные упражнения.

Ароматы также помогают: эфирные масла бергамота, копайба, лаванды, кардамона и иланг-иланга снижают кортизол и нормализуют сердцебиение, а лимон, грейпфрут, розмарин и кедр — взбодряют и улучшают работу мозга.

Сенсорный интеллект и нейротренировки

Для борьбы с цифровым перегрузом важны упражнения на зрительные, слуховые и обонятельные стимулы. Например, двух-трёхминутное обонятельное упражнение с 3–4 запахами (кофе, специи, мыло, дерево) усиливает нейронные связи в лимбической системе мозга.

«Методы управляемого стресса, такие как дыхательные практики и холодовые процедуры по Виму Хофу, перезагружают организм, улучшают качество сна и увеличивают выработку эндорфинов», — добавляет Никулина.

Итог

Повышенная усталость при удалённой работе — не неизбежная плата за прогресс. Системная перестройка организма, развитие сенсорного интеллекта и нейропластичности позволяют сохранить здоровье, повысить адаптивность и качество жизни в условиях цифровой среды.

