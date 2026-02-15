Удалённая работа и гибридные форматы кажутся удобными: экономия времени и денег на дорогу, гибкий график и возможность трудиться из любой точки. Однако врачи предупреждают о скрытых рисках для здоровья и психики.
Привычки «удалёнщиков» и их последствия
Многие впервые попробовали «удаленку» во время пандемии и оценили преимущества: нет поездок на работу, экономия на одежде и еде, возможность работать в удобное время. Однако ожидаемого отдыха не наступило: удалёнщики сталкиваются с усталостью, проблемами со сном, вниманием, памятью, настроением и социализацией.
«По данным масштабного опроса, 44% жителей крупных городов постоянно ощущают сильную усталость, чаще всего это молодые люди 25–35 лет, — отмечает врач-терапевт Ирина Никулина. — Самый высокий уровень истощения (64%) — у тех, кто чувствует себя одиноким, даже если живет не один».
Цифровое рабство и сенсорный голод
Технологии, которые должны были принести свободу, часто оборачиваются цифровым рабством: россияне проводят 4–5 часов в день со смартфоном и 3–6 часов в наушниках. Реальная жизнь постепенно заменяется виртуальной, а эмоции выражаются преимущественно онлайн.
«Наш мозг эволюционно настроен на богатую сенсорную среду, — объясняет Никулина. — Ограничение стимулов приводит к ухудшению когнитивных функций, тревожности, трудностям с адаптацией и эмоциональному выгоранию».
Гиподинамия и размытые границы работы
Удалёнка снижает физическую активность: четверть работающих из дома выходят лишь в магазин или аптеку. Размытая грань между работой и досугом ведёт к моральному истощению. 43% респондентов отдыхали «ничегонеделанием» — скроллингом соцсетей и зависанием на маркетплейсах. Хронический стресс снижает когнитивные функции, усиливает тревожность и апатию.
Нарушение биоритмов и качество сна
Молодёжь и айтишники часто работают в темноте или полумраке, даже днём затемняя комнаты. Это нарушает биоритмы: сон становится поверхностным, организм не восстанавливается полноценно.
Врач-сомнолог Михаил Полуэктов советует:
- Исключить синий свет за 1,5 часа до сна, чтобы мозг вырабатывал мелатонин;
- Ложиться и вставать в одно и то же время, спать 7–8 часов;
- Днем находиться на свежем воздухе хотя бы час;
- Отказаться от ночной работы;
- Использовать мягкие успокаивающие средства (эфирные масла, гомеопатия);
- Вечером выполнять 20-минутные ритуалы отхода ко сну: проветривание, растяжка, массаж, дыхательные упражнения.
Ароматы также помогают: эфирные масла бергамота, копайба, лаванды, кардамона и иланг-иланга снижают кортизол и нормализуют сердцебиение, а лимон, грейпфрут, розмарин и кедр — взбодряют и улучшают работу мозга.
Сенсорный интеллект и нейротренировки
Для борьбы с цифровым перегрузом важны упражнения на зрительные, слуховые и обонятельные стимулы. Например, двух-трёхминутное обонятельное упражнение с 3–4 запахами (кофе, специи, мыло, дерево) усиливает нейронные связи в лимбической системе мозга.
«Методы управляемого стресса, такие как дыхательные практики и холодовые процедуры по Виму Хофу, перезагружают организм, улучшают качество сна и увеличивают выработку эндорфинов», — добавляет Никулина.
Итог
Повышенная усталость при удалённой работе — не неизбежная плата за прогресс. Системная перестройка организма, развитие сенсорного интеллекта и нейропластичности позволяют сохранить здоровье, повысить адаптивность и качество жизни в условиях цифровой среды.
