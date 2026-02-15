Десятилетиями кинематограф взращивал в нас убеждение, что любовь всегда преодолевает все препятствия и заканчивается как в сказке. Современные ленты иногда развенчивают этот миф хэппи-энда, возвращая нас в реальность, которая отличается от кино.

Анти-ромкомы – это фильмы о чувствах без обещаний, где никто не клянётся в вечности, а "и жили они долго и счастливо" так и остаётся чужой репликой из другого жанра.

"Худший человек на свете" (реж. Йоаким Триер, 2021)

История женщины, которая слишком много думает, слишком часто сомневается и поэтому всё время опаздывает, и в отношениях тоже. Любовь здесь не рушится, она просто не выдерживает неопределённости.

"В ритме ча-ча-ча" (реж. Купер Рэфф, 2022)

История симпатии, которая выглядит как начало ромкома, но внезапно сворачивает в сторону зрелости. Фильм о том, что хорошие люди не всегда подходят друг другу.

"Грустная Джин" (реж. Джорджия Окли, 2022)

Тихая история о невозможности быть собой в отношениях, когда мир вокруг не готов принять твою правду. Любовь здесь проигрывает страху.

"Солнце моё" (реж. Шарлотта Уэллс, 2022)

Фильм о любви, которая осознаётся слишком поздно. Никаких признаний, только память и чувство потери.

"Все средства хороши" (реж. Хлоя Домон, 2023)

Фильм о том, как амбиции постепенно вытесняют чувства. Романтика заканчивается там, где начинается конкуренция.

"Пассажи" (реж. Айра Сакс, 2023)

История эмоционально незрелых взрослых, которые путают свободу с эгоизмом. Любовь здесь есть, но уважения нет.

"Мы всем чужие" (реж. Эндрю Хэй, 2023)

Призрачная и очень личная история о любви, которая сталкивается с неотработанной утратой. Фильм о том, как прошлое мешает настоящему.

"Май декабрь" (реж. Тодд Хейнс, 2023)

Искажённая история отношений, где любовь лишь маска для зависимости и контроля. Очень дискомфортное, но точное кино.

...Анти-ромкомы последних лет больше не пытаются утешить зрителя, они честно признают, что любовь не всегда лечит, не всегда спасает и уж точно не обязана заканчиваться совместным будущим, иногда она просто случается — чтобы научить отпускать, взрослеть и жить дальше без иллюзий. Эти фильмы не про «долго и счастливо», а про чувства, которые были важны, но не стали вечными.