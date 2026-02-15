Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Анти-ромкомы: 8 фильмов о любви без счастливого финала 0 158

Культура &
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма "Все средства хороши"

Кадр из фильма "Все средства хороши"

Десятилетиями кинематограф взращивал в нас убеждение, что любовь всегда преодолевает все препятствия и заканчивается как в сказке. Современные ленты иногда развенчивают этот миф хэппи-энда, возвращая нас в реальность, которая отличается от кино.

Анти-ромкомы – это фильмы о чувствах без обещаний, где никто не клянётся в вечности, а "и жили они долго и счастливо" так и остаётся чужой репликой из другого жанра.

"Худший человек на свете" (реж. Йоаким Триер, 2021)

История женщины, которая слишком много думает, слишком часто сомневается и поэтому всё время опаздывает, и в отношениях тоже. Любовь здесь не рушится, она просто не выдерживает неопределённости.

"В ритме ча-ча-ча" (реж. Купер Рэфф, 2022)

История симпатии, которая выглядит как начало ромкома, но внезапно сворачивает в сторону зрелости. Фильм о том, что хорошие люди не всегда подходят друг другу.

"Грустная Джин" (реж. Джорджия Окли, 2022)

Тихая история о невозможности быть собой в отношениях, когда мир вокруг не готов принять твою правду. Любовь здесь проигрывает страху.

"Солнце моё" (реж. Шарлотта Уэллс, 2022)

Фильм о любви, которая осознаётся слишком поздно. Никаких признаний, только память и чувство потери.

"Все средства хороши" (реж. Хлоя Домон, 2023)

Фильм о том, как амбиции постепенно вытесняют чувства. Романтика заканчивается там, где начинается конкуренция.

"Пассажи" (реж. Айра Сакс, 2023)

История эмоционально незрелых взрослых, которые путают свободу с эгоизмом. Любовь здесь есть, но уважения нет.

"Мы всем чужие" (реж. Эндрю Хэй, 2023)

Призрачная и очень личная история о любви, которая сталкивается с неотработанной утратой. Фильм о том, как прошлое мешает настоящему.

"Май декабрь" (реж. Тодд Хейнс, 2023)

Искажённая история отношений, где любовь лишь маска для зависимости и контроля. Очень дискомфортное, но точное кино.

...Анти-ромкомы последних лет больше не пытаются утешить зрителя, они честно признают, что любовь не всегда лечит, не всегда спасает и уж точно не обязана заканчиваться совместным будущим, иногда она просто случается — чтобы научить отпускать, взрослеть и жить дальше без иллюзий. Эти фильмы не про «долго и счастливо», а про чувства, которые были важны, но не стали вечными.

Читайте нас также:
#кино #культура #отношения #эмоции #романтика #любовь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Лили Коллинз
Изображение к статье: Фестиваль Positivus переезжает с Луцавсалы в Межапарк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео