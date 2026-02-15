В США заявление пяти европейских стран об отравлении Алексея Навального в российской колонии ядом эпибатидин считают «тревожным сообщением», заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Братиславе во время своего визита в Словакию, цитирует "Медуза".

«Мы, разумеется, в курсе этого сообщения. Это тревожное сообщение. Нам известно об этом деле господина Навального, и, безусловно… у нас нет никаких причин ставить это под сомнение», — сказал Рубио журналистам.

На вопрос, почему США не присоединились к заявлению, Рубио сказал, что это была инициатива европейских стран. «Мы решили — это не значит, что мы не согласны с результатом. Просто это была не наша инициатива. Иногда страны берут и делают что-то самостоятельно, основываясь на собранных ими разведданных», — добавил он. По его словам, США «не оспаривают» это и не собираются «конфликтовать с этими странами» по поводу заявления.

14 февраля Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Алексей Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки. К такому выводу пришли независимо друг от друга исследователи, изучившие образцы биоматериалов Навального.