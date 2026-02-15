Она давно привыкла быть в центре внимания, пусть и не всегда доброжелательного.

Девушку не зря называют звездой соцсетей, ведь за ней следят более 650 тысяч подписчиков. Вот только наследница Дмитрия Маликова часто оказывается в эпицентре скандалов, критикуемая за выпячивание роскошного образа жизни, траты и внешность.

«Дольче вита от Стефании Маликовой» — это толпы поклонников, светские рауты и дорогая одежда. Лет 10 назад ее ровесникам даже и не снились те атрибуты красивой жизни, о которых девушка регулярно сообщала в своем микроблоге.

Откровения Стефании подчас выходили ей боком, но, похоже, грубости не слишком задевали любимицу публики. А ведь чем старше становится девушка, тем больше критики ей приходится слышать в свой адрес.

Несмотря ни на что, Стефания продолжает публиковать в соцсетях лишь позитивные посты. Но что мы знаем о личной жизни девушки, родившейся с серебряной ложкой во рту? На днях Стеше исполнилось 26, ну а мы рассказываем, как из наследницы знаменитого музыканта она превратилась в самодостаточную, но весьма скрытную личность.

Стефания появилась на свет в семье Елены Изаксон и Дмитрия Маликова, но хотя идти по стопам знаменитого папы не собиралась, не попробовать себя на эстраде все же не могла. Отучившись в музыкальной школе, Стеша решила взяться за вокал и представила публике дуэт с ЮрКиссом «Не торопитесь нас женить». Песня в 2015 году завоевала «Золотой граммофон», что вызвало волну возмущения зрителей, не понимавших, за что дебютантам дали награду.

Мама юной артистки тогда сетовала, что осуждение общественности довело дочку до слез, а вот ЮрКисс воспринял критику спокойно — мол, осознавал, что приз исполнителям дали «авансом», за потенциал. Отпустив ситуацию, спустя два года Стефания представила зрителям собственный клип Hey, DJ! , но вместо поддержки столкнулась с новой волной хейта.

Гораздо спокойнее публика реагировала на участие Стеши в модных показах, хотя без комментариев о далеко не модельном росте в 163 сантиметра не обошлось. Не терзали хейтеры девушку и за ведение молодежных передач на на MTV и канале «Ю». В общем-то, главной причиной негатива чаще всего становились откровения Маликовой о роскошной жизни и баснословных тратах.

Так, на школьной линейке девушка предстала в голубом платье за 1000 долларов, а в 2017-м похвасталась тем, что собирается встречать Новый год в наряде Valentino за 945 000 рублей. Стоимость платья вызвала настоящий шок и десятки возмущенных комментариев. «Что же такое надо сделать, чтобы спустить на одежду миллион?»; «Бессмысленная трата денег»; «Лучше бы на благотворительность отдала, хотя какая-то польза была бы», — взорвались негодованием подписчики.

Вероятно, шопиться «с размахом» Стеше позволяло участие в съемках для крупных компаний. Кроме того, ранее Дмитрий Маликов объяснял злопыхателям дочери, что платья, надетые для показов, не выкупаются моделями, а иные вещи достаются наследнице по бартеру — за рекламу в соцсетях. Стефания же отмечала, что стремится к независимости, а первую зарплату получила еще в 12 лет.

«В компании папы, Эдиты и Стаса Пьехи снялись для обложки каталога Avon, это была моя первая серьезная съемка в жизни. Тогда главной моей целью было купить на эти деньги двух черепашек — как мало надо было для счастья. Спустя месяц мы с семьей поехали в Нью-Йорк, гуляли по знаменитому Times Square и зашли в магазин Chanel. На витрине блистала маленькая красная сумочка, которая свела меня с ума. Она мне настолько понравилась, что я забыла об этих черепашках и чуть не сломала витрину. В конце концов, я и сумку приобрела, и черепашек подарили за хорошие оценки. Эх, беззаботное детство», — делилась воспоминаниями Стефания.

Поступив в МГИМО, Маликова искренне собиралась стать журналисткой, но страсть к нарядам не отпускала. Девушка начала придумывать одежду для Марии Дидаровой, а в 2020-м решилась запустить собственный бренд — DressBySteshа. «Мы сделали акцент на деталях и качестве, все наши вещи делаются человеческими руками, не машинами. В них вложено очень много нашей любви и души. Наша философия заключается в простоте, элегантности и красоте», — писала Стеша в микроблоге.

Вот только бренд оценили далеко не все. Во-первых, Маликову упрекали в дороговизне, ведь далеко не каждая девушка могла позволить себе платье за 15-30 тысяч рублей. Впрочем, спасали покупательниц распродажи, где стоимость опускалась до пяти тысяч. Во-вторых, качеством товаров тоже многие оказались недовольны, ну а некоторые модели хейтеры и вовсе посчитали плагиатом с китайских сайтов.

«Уважаемый Дмитрий, у меня сложилась неприятная ситуация с вашей дочерью Стешей. Очень не хотелось вас беспокоить, но у меня не остается выбора, надеюсь на ваше понимание и помощь. У меня свой небольшой магазин купальников, весь товар шью сама, полгода назад Стеша приобрела у меня пять купальников на сумму 27 тысяч рублей, обещав расплатиться за них рекламой. Некоторое время Стеша держала со мной связь, ссылаясь на то, что забывала о нашем договоре, но последние несколько месяцев она игнорирует мои сообщения», — жаловалась модельер музыканту.

Послание осталось без ответа, однако вскоре в социальных сетях Стефании появилось фото девушки в оранжевом купальнике. Видимо, этим конфликт исчерпался, в отличие от нелестных комментариев, которых на странице Стеши всегда было в достатке.

Большинство подписчиков признавали, что девушка обладает яркой запоминающейся внешностью. Правда, есть среди них и те, кто задается вопросом, природная у нее красота, или это следствие вмешательства косметологов. «Макияжа на все 30»; «Красивая девушка, но выглядите гораздо старше. Губы будто сделанные», — комментировали фото Стеши пользователи несколько лет назад.