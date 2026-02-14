Baltijas balss logotype
Новый сезон «Бриджертон» под шквалом критики: «словно написано ИИ»

Культура &
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый сезон «Бриджертон» под шквалом критики: «словно написано ИИ»

Четвёртый сезон популярного сериала «Бриджертон» вызвал бурю критики сразу после выхода на Netflix 29 января. Новые четыре эпизода сосредоточились на романе между Бенедиктом Бриджертоном (Люк Томпсон), вторым сыном семейства, и Софи Бэк (Йерин Ха).

Хотя некоторые критики отметили привлекательную химию актёров, большинство сочло сюжет предсказуемым и «безопасным». The Independent пишет: «Шоу — созданное Крисом Ван Дюсеном и продюсированное Shondaland Шонды Раймс — сумело превратить каноны костюмной драмы в нечто ещё более банальное. Ближайшее, что человек может создать к ИИ‑роману: сюжеты из классических романов и сказок, идеально симметричные лица, перенасыщенные цвета».

TIME также подчеркнул, что шаблон шоу начинает сдавать позиции. По мнению журнала, образ Бенедикта как художника и нарушителя правил общества должен был стать свежей идеей, но сериал придерживается крайне знакомого и предсказуемого сюжета.

The Guardian добавляет, что хотя сериал существует в собственной выдуманной вселенной, «любые параллели с „Аббатством Даунтон“ или любыми другими сериалами поверхностны». По мнению критиков, четвертый сезон демонстрирует чрезмерную «сказочность» и клишированность, которая может раздражать взрослых зрителей.

Variety критикует романтическую линию Бенедикта и Софи: «Их романтика лишена той искры и эротической химии, которая делала пары предыдущих сезонов захватывающими. Хотя герои делают и говорят все «правильно», связь между ними не ощущается на экране».

The Telegraph иронично отмечает, что сюжет «сырнее, чем любое фондю», а Аджоа Андох в роли Леди Денбери порой читает реплики так, будто обращается к детям на CBeebies.

ScreenRant также подмечает, что хотя сезон оформлен как романтическая комедия, он слишком ориентирован на сказочные мотивы («Золушка»), что конфликтует с бунтарской натурой Бенедикта, за которую он полюбился фанатам.

Среди редких положительных отзывов — похвала Йерин Ха, которая по мнению Looper смогла засиять на фоне «отрыва от Лондона и светской жизни». Несмотря на менее откровенные сцены по сравнению с третьим сезоном, химия главных героев всё же радует зрителей.

В итоге критики признают, что сериал визуально роскошен и искренен, но сюжетные решения слишком шаблонны, а романтическая линия — предсказуема. Некоторые зрители жалуются на ощущение «искусственности» и повторяемости, отмечая, что сериал больше не приносит шокирующих эмоций, как в первые сезоны.

#культура #сериал #романтика #критика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео