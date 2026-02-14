Четвёртый сезон популярного сериала «Бриджертон» вызвал бурю критики сразу после выхода на Netflix 29 января. Новые четыре эпизода сосредоточились на романе между Бенедиктом Бриджертоном (Люк Томпсон), вторым сыном семейства, и Софи Бэк (Йерин Ха).

Хотя некоторые критики отметили привлекательную химию актёров, большинство сочло сюжет предсказуемым и «безопасным». The Independent пишет: «Шоу — созданное Крисом Ван Дюсеном и продюсированное Shondaland Шонды Раймс — сумело превратить каноны костюмной драмы в нечто ещё более банальное. Ближайшее, что человек может создать к ИИ‑роману: сюжеты из классических романов и сказок, идеально симметричные лица, перенасыщенные цвета».

TIME также подчеркнул, что шаблон шоу начинает сдавать позиции. По мнению журнала, образ Бенедикта как художника и нарушителя правил общества должен был стать свежей идеей, но сериал придерживается крайне знакомого и предсказуемого сюжета.

The Guardian добавляет, что хотя сериал существует в собственной выдуманной вселенной, «любые параллели с „Аббатством Даунтон“ или любыми другими сериалами поверхностны». По мнению критиков, четвертый сезон демонстрирует чрезмерную «сказочность» и клишированность, которая может раздражать взрослых зрителей.

Variety критикует романтическую линию Бенедикта и Софи: «Их романтика лишена той искры и эротической химии, которая делала пары предыдущих сезонов захватывающими. Хотя герои делают и говорят все «правильно», связь между ними не ощущается на экране».

The Telegraph иронично отмечает, что сюжет «сырнее, чем любое фондю», а Аджоа Андох в роли Леди Денбери порой читает реплики так, будто обращается к детям на CBeebies.

ScreenRant также подмечает, что хотя сезон оформлен как романтическая комедия, он слишком ориентирован на сказочные мотивы («Золушка»), что конфликтует с бунтарской натурой Бенедикта, за которую он полюбился фанатам.

Среди редких положительных отзывов — похвала Йерин Ха, которая по мнению Looper смогла засиять на фоне «отрыва от Лондона и светской жизни». Несмотря на менее откровенные сцены по сравнению с третьим сезоном, химия главных героев всё же радует зрителей.

В итоге критики признают, что сериал визуально роскошен и искренен, но сюжетные решения слишком шаблонны, а романтическая линия — предсказуема. Некоторые зрители жалуются на ощущение «искусственности» и повторяемости, отмечая, что сериал больше не приносит шокирующих эмоций, как в первые сезоны.