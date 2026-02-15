Переговоры по вопросу контроля США над Гренландией вышли на хорошую траекторию. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Установлен хороший процесс, мы работаем с ними (представителями Дании и Гренландии — прим. ред.). У меня очень позитивные и оптимистичные ощущения о том, что мы на хорошей траектории», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась об угрозе для Гренландии со стороны России и Китая. По ее словам, такой проблемы сейчас нет.

До этого угрозу со стороны Москвы и Пекина называли поводом для передачи острова Соединенным Штатам. В частности, убрать Россию и Китай от Гренландии призывал президент США Дональд Трамп.