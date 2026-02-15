Baltijas balss logotype
Рубио оценил ход переговоров по Гренландии 0 333

Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Рубио: переговоры по Гренландии вышли на хорошую траекторию.

Переговоры по вопросу контроля США над Гренландией вышли на хорошую траекторию. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Установлен хороший процесс, мы работаем с ними (представителями Дании и Гренландии — прим. ред.). У меня очень позитивные и оптимистичные ощущения о том, что мы на хорошей траектории», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась об угрозе для Гренландии со стороны России и Китая. По ее словам, такой проблемы сейчас нет.

До этого угрозу со стороны Москвы и Пекина называли поводом для передачи острова Соединенным Штатам. В частности, убрать Россию и Китай от Гренландии призывал президент США Дональд Трамп.

#США #Дональд Трамп #Гренландия #переговоры #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
