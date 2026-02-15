Предстоящий сериал HBO по книгам Дж.К. Роулинг раскроет новые грани вселенной «Гарри Поттера», уделяя особое внимание Драко Малфою и его семье. По словам 14-летнего Локса Пратта, исполнителя роли юного Малфоя, зрители увидят быт семьи уже в первом сезоне, чего не показывали в книгах до финального романа.

«В этой адаптации вы увидите гораздо больше деталей, чем в книгах, — отметил Пратт. — Вы увидите всех учителей в их кабинетах, а также Драко дома. Там есть сцены, которые показывают, какой он на самом деле».

Локс Пратт также высоко оценил атмосферу на съемочной площадке и работу своего экранного отца, Джонни Флинна, отметив их гармоничное взаимодействие на экране.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery по глобальному стримингу Джей Би Перретт подчеркнул масштаб и тщательность проработки сериала, заявив, что проект позволит глубже погрузиться во вселенную франшизы и станет главным стриминговым событием десятилетия.

Премьера сериала ожидается в 2027 году.

