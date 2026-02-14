Отличная возможность совместить приятное с полезным – посетить две выставки, которые распложены в курортной Юрмале, причем неподалеку друг от друга, в Дубулты. Тем более, что вход бесплатный.

Шикарный ясень

Первый художественный адрес вас встречает уже прямо на железнодорожной станции Дубулты, где уже более десяти лет с подачи куратора искусств Инги Штейнмане на двух этажах работает галерея Art Station Dubulti.

С 2015 года станция служит экспериментальной платформой для современного искусства в Латвии. Являясь одновременно профессиональным культурным учреждением и общественным пространством, доступным для всех, она демонстрирует пример того, как искусство может осмысленно взаимодействовать с обществом – не изолируясь, а интегрируясь в повседневный ритм. Выставочная программа реализуется при поддержке Юрмальской мэрии городского совет.

Сейчас здесь завершается персональная выставка художника и скульптора Видвуда Звиедриса. Автор родился в 1976 году в Риге, изучал живопись в Детройтском колледже искусств и дизайна (1995–1999). С 2003 года провёл одиннадцать персональных выставок в McCormick Gallery в Чикаго. Вернулся в Латвию в 2020 году.

Его работы хранятся в Библиотеке редких книг и рукописей Дэвида М. Рубинштейна в Университете Дьюка, Музыкальной школе Университета Де Поля, Библиотеке Тиша в Университете Тафтса, Иллинойсском университете в Урбане-Шампейн, библиотеке Райерсона и Бернхема в Чикагском институте искусств и Национальной библиотеке Латвии.

В первом зале зрителя встречают два могучих дерева-ясеня, обработанных автором. Каждый весом тонну. Это как портал, вход в храм искусств и далее, на второй этаж, где представлены картины мастера.

Игра в куклы

Вскоре здесь же откроется выставка одного из ведущих художников своего поколения Яниса Митревица. Называется L ELLE. Открыто ежедневно с 9.00 до 18.00, вход свободный.

Центральным элементом выставки является образ куклы, созданный на основе игрушечной куклы промышленного производства. Она похожа на человека.

«Ад. Кукла. Кукольный ад. С куклами обычно играют. Игры могут быть разными, но кукла – очень благодарная модель», – говорит художник Янис Митревич. Образ куклы будет представлен как в живописи, которая является типичной формой самовыражения для Яниса Митревица, так и в фарфоровых скульптурах, которые будут представлены на его выставке впервые. Вся выставка состоит из новых работ, созданных специально для персональной выставки.

Начиная с 1980-х годов, Янис Митревиц входит в группу художников, которые в конце 1990 года осуществили значительную выставку искусства в период латвийской Атмоды – «Мягкие колебания».

Критики назвали это «театром художника», поскольку выставка началась в пустом зале и произведения создавались на глазах у зрителей.

В 2000 году Янис неожиданно ушел из большого искусства, основав компанию и более двадцати лет, отказавшись от индивидуальных работ, занимается модернизацией музейных экспозиций и внедрением в них цифровых технологий.

С 2021 года художник возобновил занятия живописью в индивидуальной мастерской, а в 2024 году организовал персональную выставку «RE-EVOLUTION». Персональная выставка «L ELLE» – самая амбициозная персональная выставка Яниса Митревичса за почти семьдесят лет его жизни.

Выставка продлится до конца апреля и здесь же состоятся встречи с художником Янисом Митревицом и куратором Ингой Штеймане: 1, 14 и 15 марта, а также 19 апреля в 14:00.

Картины «за один присест»

А стоит пройти всего минут пять к пляжу и на улице Пилс, 1, неподалеку от Дубултской евангелической церкви посетить Юрмальский центр культуры и дизайна среды, где открылась выставка работ профессора, некогда дважды ректора Латвийской академии художеств Алексея Наумова «Мой Париж».

Звучала французская музыка, с речью выступили руководители Института Франции в Латвии. И разумеется, все восторгались яркими красками на работах профессора, который трудится в уникальной манере ala prima, то есть создает картины на открытом воздухе «за один присест», за пару часов. За свою творческую жизнь профессор создавал картины в самых разных уголках мира – по всей Европе, в США, в Китае, Южной Африке. На счету маститого автора более шестидесяти персональных выставок, латвийский орден офицера Креста признания и французский Орден искусств и литературы.

Но Париж – его первая и наверное, самая большая любовь, которая вспыхнула еще в студенческие годы будущего профессора, когда он впервые выехал во Франции на стажировку. Сейчас перед нами парижские парки и сады (в том числе частный парк в Булонском лесу), собор Нотр-Дам, Пантеон, набережная Сены – на выставке представлены как ранние парижские пейзажи художника, так и работы, созданные на недавних пленэрах.

«Рисовать в Париже всегда доставляет удовольствие, – говорит господин Наумов. – Ты встречаешь парижский пейзаж и все, что остается - это его запечатлеть. Это действительно мой Париж и эти работы еще не были нигде выставлены. Это, конечно, камерная выставка, здесь небольшое помещение в трех комнатах. Это построенный во второй половине XIX века деревянный дом, памятник архитектуры, некогда дача Villa Bellevue, она восстановлена и имеет прекрасный вид.

Прежде по-соседству было три еще таких дома, но остался только один. И я рад, что среди прочего, я выставил здесь и совсем последние работы, сделанные в столице Франции в ноябре 2025 года. Две больших работы, а остальные такие небольшие, маленькие».