26 февраля в 19.00 в Рижской еврейской общине состоится одно из самых ярких событий 16-го фестиваля "Дни Казиника в Риге" - лекция-концерт скрипача и музыковеда Михаила Казиника (Швеция) "Антидепрессанты в музыке и литературе", в которой примут участие актер Рустем Галич (США), скрипач Дайнис Медяник (Германия) и пианист Даниил Мицкевич (Латвия).

Зрителей ждет мероприятие, искрящееся радостью, юмором и светом. А встреча артистов из разных стран, являющихся любимцами рижской публики, создаст эффект синергии.

Просветительские проекты Михаила Казиника - это невероятно интересные истории из жизни композиторов, "расшифровка" музыкального языка и рассказ о связи искусства с жизнью, а в данном случае - еще и прямое доказательство того, что искусство действительно способно вернуть радость в жизнь человека.

Выдающийся артист, мастер художественного слова Рустем Галич приготовил сюрприз - зрители не только погрузятся в чудеса Слова, но и смогут открыть глубокий смысл в, на первый взгляд, простом и незамысловатом тексте.

Талантливый скрипач Дайнис Медяник, первый лауреат гран-при ежегодно проходящего в Риге конкурса "Восходящие звезды", предложит зрителям самые светлые и оптимистичные произведения европейских композиторов, а также вместе с Михаилом Казиником сыграет радующий душу концерт Антонио Вивальди для двух скрипок.

Лекция-концерт "Антидепрессанты в музыке и литературе" - часть художественной программы конкурса "Восходящие звезды", который уже в 16-й раз пройдет в Риге под патронажем Михаила Казиника с 28 февраля по 2 марта.