Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

26 февраля в Риге пройдет лекция-концерт Михаила Казиника «Антидепрессанты в музыке и литературе» 0 434

Культура &
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: 26 февраля в Риге пройдет лекция-концерт Михаила Казиника «Антидепрессанты в музыке и литературе»

26 февраля в 19.00 в Рижской еврейской общине состоится одно из самых ярких событий 16-го фестиваля "Дни Казиника в Риге" - лекция-концерт скрипача и музыковеда Михаила Казиника (Швеция) "Антидепрессанты в музыке и литературе", в которой примут участие актер Рустем Галич (США), скрипач Дайнис Медяник (Германия) и пианист Даниил Мицкевич (Латвия).

Зрителей ждет мероприятие, искрящееся радостью, юмором и светом. А встреча артистов из разных стран, являющихся любимцами рижской публики, создаст эффект синергии.

Просветительские проекты Михаила Казиника - это невероятно интересные истории из жизни композиторов, "расшифровка" музыкального языка и рассказ о связи искусства с жизнью, а в данном случае - еще и прямое доказательство того, что искусство действительно способно вернуть радость в жизнь человека.

Выдающийся артист, мастер художественного слова Рустем Галич приготовил сюрприз - зрители не только погрузятся в чудеса Слова, но и смогут открыть глубокий смысл в, на первый взгляд, простом и незамысловатом тексте.

Талантливый скрипач Дайнис Медяник, первый лауреат гран-при ежегодно проходящего в Риге конкурса "Восходящие звезды", предложит зрителям самые светлые и оптимистичные произведения европейских композиторов, а также вместе с Михаилом Казиником сыграет радующий душу концерт Антонио Вивальди для двух скрипок.

Лекция-концерт "Антидепрессанты в музыке и литературе" - часть художественной программы конкурса "Восходящие звезды", который уже в 16-й раз пройдет в Риге под патронажем Михаила Казиника с 28 февраля по 2 марта.

Читайте нас также:
#Рига #искусство #литература #культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Лили Коллинз
Изображение к статье: Фестиваль Positivus переезжает с Луцавсалы в Межапарк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео